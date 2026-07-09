Astrazeneca se desploma un 8% en Bolsa al decepcionar los resultados de un nuevo fármaco para el corazón

Las acciones de la farmacéutica sueco-británica Astrazeneca se hundía en la Bolsa de Londres más de un 8% durante la jornada después de que el laboratorio informara sobre los resultados de un estudio sobre Wainua, un fármaco para tratar afecciones cardiovasculares, que no ha obtenido criterios suficientes de eficacia.

Los títulos de la compañía se situaban en las 130,36 libras esterlinas, a pesar de cerrar en las 142,40 libras la pasada jornada, lo que supone un desplome intradía del 8,5%.

El ensayo clínico, de 140 semanas de duración, sobre el nuevo fármaco no ha aportado suficiente eficacia para el tratamiento de una enfermedad cardiaca rara y, por lo tanto, no ha cumplido los objetivos de reducir las muertes y las afecciones cardiacas recurrentes.

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"Si bien el ensayo no alcanzó su objetivo principal, creemos que los resultados contribuyen a una mayor comprensión científica de los enfoques de tratamiento para los cientos de miles de pacientes en todo el mundo que padecen esta enfermedad progresiva y a menudo mortal", ha sostenido la vicepresidenta ejecutiva de I+D de productos biofarmacéuticos de Astrazeneca, Sharon Barr.