Anabel Pantoja, portazo a los rumores de distanciamiento con su tía Isabel tras su última decisión

Mientras Isabel Pantoja se refugia en Gran Canaria del revuelo que ha desatado el deterioro de Cantora y su estado de abandono -con las paredes agrietadas y con moho, la cocina con insectos muertos, y la piscina verde y con algas por la falta de mantenimiento-, optando por el silencio tras la emisión del especial 'El precio de Cantora' que muestra el ocaso del que fue su hogar en los últimos años, Anabel Pantoja se encuentra en Madrid cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Volcada en el rodaje del programa de Mediaset 'Amor o lo que surja', la influencer ha reaparecido de lo más seria ante las cámaras tras la emisión de las impactantes imágenes del deplorable estado en el que se encuentra la finca de Medina Sidonia sin revelar qué le han parecido o si cree que su tía podría haber evitado que la herencia de Paquirri terminase de esta manera.

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Una actitud de indiferencia que alimenta los rumores de distanciamiento entre la tonadillera y su sobrina después de que Isabel haya contratado como jefe de prensa al periodista canario Fran Fajardo, que precisamente es quien ha revelado los detalles más sensibles de la investigación judicial contra Anabel y su novio, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma.

Un movimiento por parte de Pantoja que muchos han considerado un golpe bajo a la influencer y la prueba de que su relación atraviesa por su mejor momento, y al que la prima de Kiko Rivera ha respondido con un sonoro portazo después de que diferentes medios de comunicación hayan asegurado que rompió a llorar destrozada cuando se enteró de lo que había hecho su tía.

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