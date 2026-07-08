Mireia Oriol, policía dentro del espectro autista en 'Ágata y Lola': "Una persona neurodivergente puede aportar mucho"

Este domingo 12 de julio llega a atresplayer 'Ágata y Lola', ficción protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol que, tras estar disponible para los usuarios premium de la plataforma, también aterrizará en Antena 3. El procedimental policiaco gira en torno a la curiosa pero eficiente pareja formada por la impulsiva y empática inspectora Lola y la brillante documentalista Ágata, que está en el espectro autista.

"Una persona neurodivergente puede aportar mucho a un equipo, sobre todo de personas neurotípicas", ha señalado Oriol en una entrevista concedida a Europa Press, apuntando que, aunque parece "muy utópico" también "puede ser una realidad". La actriz encarna a Ágata y expone que no se trata solo de la "inclusión", remarcando como algo positivo el hecho de tener "equipos de trabajo más diversos".

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La intérprete admite que le preocupaba un poco hacer una buena representación de una persona dentro del espectro autista, para no ofender a nadie y para que esas personas pudieran reconocerse en el personaje. "Sobre todo viendo el tipo de representaciones que se han hecho algunas veces en ficción", indica, exponiendo que muchas veces los personajes neurodivergentes se pintan desde "la cosa como más robótica o de falta de empatía", y también "muy inteligentes, pero medio desconectados de todo". "Es una visión muy reducida de lo que realmente es", asegura.

"Yo la verdad es que tenía bastante ignorancia, porque en mi entorno no conocía a nadie que estuviera dentro del espectro", reconoce Oriol, contando cómo se preparó para el papel. La intérprete recuerda que le recomendaron leer el libro 'Pues no se te nota' y que contactó con las fundaciones Aprenem Autisme, en Barcelona, y Menela, en Vigo, pudiendo hablar con terapeutas y personas dentro del espectro autista o con otras neurodivergencias.

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Al hablar con estas personas, la actriz explica que se dio cuenta de que no tenían "falta de empatía" o de "emocionalidad" sino "otra forma de procesar la información de la vida". "Es como que tienes otro libro de instrucciones, entonces, pues es normal que las emociones te nazcan en otros momentos o aparezcan en momentos que no son como los de los neurotípicos", argumenta.

https://youtu.be/2SCdx1pnkL4?si=AX4U-RQgmpnoJgWe

REPRESENTACIÓN DE LA NEURODIVERGENCIA EN FICCIÓN

La intérprete cuenta que también se interesó por las ficciones que les gustaban a las personas neurodivergentes con las que habló, qué representaciones les convencían y cuáles no. "Sobre todo me hablaron muy positivamente de la serie 'As We See It'", recuerda, señalando que se trata de una ficción creada por "personas neurodivergentes". "Luego había también otras que no podían soportar", revela, explicando que se trataba especialmente de aquellas con "personajes masculinos muy robóticos", con "una forma de hablar muy plana" y "como con una cosa de 'soy el más listo' y simplemente no miro a los ojos".

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"Y es como que se quedaba un poco en esta cosa como muy superficial, de forma que no había un entendimiento detrás de por qué una persona autista, por ejemplo, mira o no mira los ojos", añade la actriz, que opina que en esos casos "se sentían poco entendidos".

Por otro lado, pese a que en los últimos años abundan los personajes neurodivergentes en la ficción y a menudo despiertan cierta fascinación en el espectador, en la realidad sigue existiendo cierta incomprensión. "Hay mucho miedo a lo desconocido, a lo que no entiendes", observa Oriol, reflexionando sobre cómo, al final, crear esa unión "implica un esfuerzo" que "no mucha gente está dispuesta a hacer" en la vida real.

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De hecho, la intérprete menciona que es un problema que puede verse también en grupos enteramente compuestos por gente neurotípica, por ejemplo, en aquellos "muy jerárquicos" como el cine. "La gente no tiende a la empatía, es algo que queda bastante fuera. Y sobre todo hay mucha tendencia a pensar que lo tuyo es lo mejor y ya está", expone, lamentando que a menudo se juzgue de entrada a las personas sin dar la oportunidad de que se muestren como son.

'Ágata y Lola' es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo y cuenta con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos y con María Togores y Oriol Ferrer como directores. Junto a Oriol y Martín, forman parte del reparto de la serie Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz, entre otros. La ficción está compuesta por ocho episodios de 50 minutos.

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