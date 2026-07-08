Meta presenta Muse Image, un modelo de generación de imágenes que crea contenido de alta calidad para redes sociales

Meta ha presentado el modelo de generación de imágenes Muse Image, que ha sido desarrollado como un "socio creativo" para ayudar a los usuarios de el asistente inteligente de la compañía a crear imágenes de alta calidad para compartir en redes sociales.

Muse Image es el primer generador de imágenes de Meta Superintelligence Labs, la misma división encargada del desarrollo de Muse Spark, que los usuarios de Meta AI pueden utilizar para crear imágenes de alta calidad para compartir en redes sociales y servicios de mensajería.

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Este modelo parte de las indicaciones del usuario para crear una imagen desde cero o para trabajar sobre otra existente, y tiene la capacidad de renderizar texto para poder crear infografías.

En este proceso, Muse Image se convierte en un "socio creativo" que comprende la indicaciones en lenguaje natural y sugiere ajustes preestablecidos y efectos, como convertir al usuario en un pin, añadir objetos de peluche o restaurar una fotografía antigua.

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Pero también analiza la idea y realiza múltiples pasos en segundo plano para planificar el diseño, consultar el contexto en la web en tiempo real y combinar varias referencias visuales a la vez, como explica Meta en un comunicado. Ello es posible porque en su base está la IA de Muse Spark.

Muse Image está actualmente disponible en Meta AI, aunque la intención de la compañía es extender esta herramienta de generación a Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, en las que se también se utiliza el asistente de IA.

Adicionalmente, Meta ha adelantado que ya está desarrollando el generador de vídeo Muse Video, un modelo con el que asegura que acerca a los usuarios a la superinteligencia personal.