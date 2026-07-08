Messi: "Somos un grupo que no se cansa de competir, de creer y que no baja los brazos nunca"

El futbolista internacional argentino Lionel Messi ha descrito a la actual 'Albiceleste' como "un grupo que no se cansa de competir, de creer, de intentarlo" y también "que no baja los brazos nunca", dando "una muestra más de carácter" hasta vencer por un agónico 3-2 a Egipto en los octavos de final de la Copa Mundia de la FIFA 2026.

"Es verdad que con el 2 a 0 se había puesto fea. Pero nada, este grupo demuestra una vez más lo que yo muchas veces repetí y sé porque lo conozco y conozco de adentro toda la interna: un grupo que no se cansa de competir, de creer, de intentarlo, que no baja los brazos nunca y hoy una muestra más de carácter", declaró Leo Messi este martes desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

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"Fue una locura, increíble lo que vivimos y terminar sufriendo así una vez más. Se había puesto fea con el 2 a 0, creo que habíamos hecho un buen partido y que con el penal... si yo hubiese hecho el penal, cambiaba la dinámica del partido. Nosotros estábamos bien, les estábamos generando, después del penal también les generamos situaciones claras como la de Alexis [Mac Allister] y la de Juli [Álvarez]", subrayó.

"Como lo dije la otra vez, un orgullo estar al lado de ellos, competir en la cancha contra sea quien sea el rival. No era fácil levantar un 2 a 0 en una eliminatoria de Mundial, y cómo se están dando los partidos, que nadie te regala nada. Y gracias a Dios, nosotros lo hicimos una vez más", insistió el astro argentino en la zona mixta.

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Luego siguió elogiando a sus compañeros. "Gracias a ellos estoy dentro de la cancha también porque sé que hacen un sacrificio extra, que sacan para los momentos en que yo por ahí corro menos. Pero sé que lo hacen de corazón y de manera natural porque les sale, porque lo sienten. Como repetí varias veces, soy feliz dentro de este grupo", apostilló.

"Hace muchísimo tiempo que no compartimos con la familia, que no veo a mi mujer y mis hijos, que tengo a mi papá en Argentina con mi mamá y mis hermanos. Recién el otro día en Miami estuve una tarde para ver a mi familia. Pero nosotros disfrutamos de estar juntos, la pasamos bien y sabemos para lo que estamos. Hace siete u ocho años que este grupo me regaló mucha felicidad, que lo venimos disfrutando y no se podía terminar hoy", comentó tras haber llegado a los cuartos de final.

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"Creo que nos quedaba todavía un poquito más para seguir compitiendo. Estamos para lo que decimos siempre: para competir contra cualquiera. Con errores y con aciertos, pero siempre dejando todo dentro de la cancha y siempre intentándolo como lo hicimos hoy", reiteró Messi.

No en vano, él lloró después del pitido final del árbitro. "La verdad que fue un desahogo, un desahogo para todos. Como dije recién, tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", reconoció Messi.

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"Por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que somos como argentinos", señaló al respecto.

"Muchas veces lo dije, que soy un agradecido del cariño de todo el mundo que siempre recibí, y más cuando se trata de compañeros de profesión. Y hablar de mis compañeros... que ya sé que hace años que me lo vienen demostrando con palabras y con hechos. Yo feliz y orgulloso de competir al lado de este grupo porque es algo muy lindo lo que se vive, lo que vivimos internamente. Así que muy feliz", concluyó Messi.

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