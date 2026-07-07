Agencias

VÍDEO: Cáritas C-LM lleva recaudados unos 250.000 euros para ayudar a los damnificados por el terremoto de Venezuela

Guardar
Google icon
Imagen SWL24KUP25B2FOZJJTMCFAXDHE

Cáritas Castilla-La Mancha ha recaudado hasta la fecha una aportación económica que asciende a unos 250.000 euros que se destinará a los damnificados por el terremoto de Venezuela.

Así lo ha trasladado este martes a preguntas de los medios en rueda de prensa la presidenta de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Rosa García Fernández, que ha precisado que se trata de una cantidad aproximada en un primer balance tras la tragedia.

PUBLICIDAD

El fin de semana pasado las iglesias recogieron sus colectas, que irán destinadas también a minimizar los efectos de los terremotos, aunque la cantidad de las mismas no se ha contabilizado aún, tal y como ha puntualizado la presidenta regional de Cáritas.

Toda ayuda económica será canalizada por Cáritas Venezuela, con quien Cáritas española trabaja "mano a mano desde siempre".

En este punto, ha recordado que cuando se conoció la tragedia se estaba celebrando la asamblea de Cáritas a nivel nacional, y se puso en marcha una campaña de emergencia, que se sumó a una primera aportación de la asociación de 300.000 euros.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OLAF frena la distribución en Europa de 200.000 preservativos falsificados en China

Infobae

Dinamarca refuerza con dos aviones sus patrullas en la región de Groenlandia

Infobae

Ucrania dice haber atacado en una noche ocho petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Infobae

Las parejas top-4 del Mundo debutan en el P1 de Málaga (España) el 14, 15 y 16 de julio

Infobae

Macron: Nada frenará la aspiración de los sirios a una Siria "soberana, segura y plural"

Infobae