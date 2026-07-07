VÍDEO: Cáritas C-LM lleva recaudados unos 250.000 euros para ayudar a los damnificados por el terremoto de Venezuela

Cáritas Castilla-La Mancha ha recaudado hasta la fecha una aportación económica que asciende a unos 250.000 euros que se destinará a los damnificados por el terremoto de Venezuela.

Así lo ha trasladado este martes a preguntas de los medios en rueda de prensa la presidenta de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, Rosa García Fernández, que ha precisado que se trata de una cantidad aproximada en un primer balance tras la tragedia.

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El fin de semana pasado las iglesias recogieron sus colectas, que irán destinadas también a minimizar los efectos de los terremotos, aunque la cantidad de las mismas no se ha contabilizado aún, tal y como ha puntualizado la presidenta regional de Cáritas.

Toda ayuda económica será canalizada por Cáritas Venezuela, con quien Cáritas española trabaja "mano a mano desde siempre".

En este punto, ha recordado que cuando se conoció la tragedia se estaba celebrando la asamblea de Cáritas a nivel nacional, y se puso en marcha una campaña de emergencia, que se sumó a una primera aportación de la asociación de 300.000 euros.

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