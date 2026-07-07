Rocío Muñoz contraataca a la querella de Omar Montes: "Mi demanda de paternidad va a salir con efecto inmediato"

Continúa el culebrón Omar Montes-Rocío Muñoz. A pesar de que el cantante habría interpuesto una querella por derecho al honor de 500.000 euros contra la mujer que asegura que está esperando un hijo suyo, sus acciones legales no han servido para que la empresaria madrileña de un paso atrás en su intención de demostrar que todo lo que ha contado sobre su presunta relación con el de Pan Bendito es cierto.

Tanto es así que después de compartir en redes sociales un anillo con sus iniciales -que ha admitido que creo con Inteligencia Artificial- en respuesta al mensaje que publicó en sus historias de Instagram el artista con otro de diamantes con OM grabado y la canción 'Perdóname mi amor' (que muchos interpretaron como una disculpa pública a su novia Lola Romero, con la que se convirtió en padre de un niño llamado Ismael en septiembre de 2025), Rocío ha revelado ante las cámaras de Europa Press que está dispuesta a llegar hasta el final y está a punto de presentar una demanda de paternidad contra Omar para confirmar que es el padre del bebé que espera para dentro de pocas semanas.

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Y, sorpresa, ha revelado que aunque el anillo que mostró en redes no existe sí tiene una joya muy especial que le habría regalado el cantante. "Vaya la que hemos liado con el anillo. La foto que subí estaba hecha con IA un poco por seguir la broma, del perdón y todo eso. Pero anillo yo tengo. Obvio no es ese anillo pero yo tengo mi anillo al igual que él tuvo en su día un regalo mío, unos gemelos con forma de guantes de boxeo y sus iniciales" ha asegurado, confesando que aunque ahora no lo usa no se quiere deshacer de él: "Yo creo que los regalos quedan en una parte bonita, son de una época bonita y no me gusta tirarlo, pero ni de él ni de nadie".

"Yo siempre lo he dicho. Yo de Omar guardaré siempre un buen recuerdo. Yo creo que en algún sitio tiene que estar ese buen chico que a mí me demostró que, bueno, ahora está actuando como él cree mejor que esté actuando y ojalá algún día recapacite por el bebé, no por otra cosa" ha expresado con sinceridad.

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Omar también está en el punto de mira por la reciente cancelación de su concierto en el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid tras salir a la luz unos comentarios homófobos que habría hecho en el pasado. De ahí que Rocío haya reivindicado que no tiene nada que ver en esta asunto. "Yo no le deseo ningún mal. Ojalá que él siga teniendo sus conciertos o haciendo lo que él quiera hacer, pero sí partiendo de la base que creo que yo no tengo ningún tipo de culpa en esto puesto que ya han salido los motivos por los que se le ha cancelado el concierto. Yo insisto, yo he contado lo que ha pasado entre nosotros y ahí la gente que valore, o él mismo. Si acepta un consejo mío, pues yo creo que la mejor manera de limpiar su imagen es salir, decir lo que está pasando, recapacitar, y yo creo que ahí es cuando la gente realmente va a ver la parte buena que tiene Omar. Si él prefiere seguir actuando así, pues yo creo que se va a ir destruyendo poquito a poco pero él solo..." ha sentenciado, pidiéndole que admita públicamente que vivieron una historia de amor y que es el padre de su bebé.

Pero como sabe que eso es complicado que suceda viendo como ha reaccionado hasta ahora, ha advertido al artista que "si me llega su demanda, que no me ha llegado absolutamente nada, yo contestaré a esa demanda con mis pruebas. Y lo único decir que puede ser que haya un reproche penal para los querellantes o el querellante en este caso".

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"Y la prueba de paternidad la voy a pedir yo. Eso entra en mi demanda que de hecho va a salir con efecto inmediato" ha desvelado, confesando sin embargo que si Omar diese un paso al frente "no me cierro a que podamos hablar del tema del bebé, de su hijo y de su padre".