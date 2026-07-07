Agencias

Países Bajos espera que cumbre de la OTAN logre resultados de "ambiciones históricas"

Guardar
Google icon

Ankara, 7 jul (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, espera que la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y el miércoles en Ankara dé lugar a unos resultados de "ambiciones históricas", y considera que los acuerdos que se van a firmar ayudarán a construir una Europa con un "papel más sólido" dentro de la Alianza.

"El año pasado se acordó en La Haya que, como Europa, asumiremos mayor responsabilidad por nuestra propia defensa y seguridad. Este año convertimos esas ambiciones históricas en resultados concretos", dijo este martes a través de las redes sociales.

En ese contexto, opinó que Países Bajos es un "buen ejemplo" porque está invirtiendo "considerablemente más en material de defensa y personal", a la vez que apostando por "las técnicas más avanzadas".

Durante esta cumbre, adelantó, Países Bajos firmará "varios acuerdos con países y empresas para fortalecer la capacidad de defensa europea".

De esa manera, añadió Jetten, se construye "una Europa más sólida dentro de la OTAN con una distribución equitativa de las tareas. Y fortalecemos nuestra alianza con todos los 32 Estados miembros más que nunca". EFE

Últimas Noticias

La OLAF frena la distribución en Europa de 200.000 preservativos falsificados en China

Infobae

Dinamarca refuerza con dos aviones sus patrullas en la región de Groenlandia

Infobae

Ucrania dice haber atacado en una noche ocho petroleros de la 'flota fantasma' rusa

Infobae

Las parejas top-4 del Mundo debutan en el P1 de Málaga (España) el 14, 15 y 16 de julio

Infobae

Macron: Nada frenará la aspiración de los sirios a una Siria "soberana, segura y plural"

Infobae