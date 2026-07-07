Países Bajos espera que cumbre de la OTAN logre resultados de "ambiciones históricas"

Ankara, 7 jul (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, espera que la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y el miércoles en Ankara dé lugar a unos resultados de "ambiciones históricas", y considera que los acuerdos que se van a firmar ayudarán a construir una Europa con un "papel más sólido" dentro de la Alianza.

"El año pasado se acordó en La Haya que, como Europa, asumiremos mayor responsabilidad por nuestra propia defensa y seguridad. Este año convertimos esas ambiciones históricas en resultados concretos", dijo este martes a través de las redes sociales.

En ese contexto, opinó que Países Bajos es un "buen ejemplo" porque está invirtiendo "considerablemente más en material de defensa y personal", a la vez que apostando por "las técnicas más avanzadas".

Durante esta cumbre, adelantó, Países Bajos firmará "varios acuerdos con países y empresas para fortalecer la capacidad de defensa europea".

De esa manera, añadió Jetten, se construye "una Europa más sólida dentro de la OTAN con una distribución equitativa de las tareas. Y fortalecemos nuestra alianza con todos los 32 Estados miembros más que nunca". EFE