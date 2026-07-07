Mueren dos palestinos en sendos bombardeos de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de sendos bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del pacto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un hombre ha muerto a causa de un ataque perpetrado en los alrededores de Jan Yunis (sur), mientras que otra persona ha muerto y varias han resultado heridas en un ataque contra tiendas de desplazados en la ciudad de Gaza (norte).

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El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre los ataques, que llegan un día después de que Hamás anunciara la disolución del organismo encargado de la gobernanza desde 2007 como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás, indicó el lunes que al menos 1.072 personas han muerto y 3.463 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por las tropas israelíes desde el alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 799 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel.

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Asimismo, dijo que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.098 "mártires" y 173.571 heridos, si bien apuntó que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.