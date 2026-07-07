El supervisor macroprudencial de la UE eleva a "grave" el riesgo cibernético sistémico por la IA avanzada

El Consejo General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), el supervisor macroprudencial del sistema financiero de la Unión Europea, ha decidido aumentar a "grave" desde "elevada" su calificación del riesgo cibernético sistémico como consecuencia de las amenazas derivadas de los modelos de IA de vanguardia.

La JERS ha publicado este martes una advertencia sobre los riesgos cibernéticos sistémicos derivados de los modelos de IA de vanguardia, después de que su junta general decidiera el pasado 25 de junio calificar como "grave" el riesgo cibernético sistémico.

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A este respecto, advierte de que estos modelos de IA de vanguardia son capaces de afectar de forma sustancial las operaciones cibernéticas, tanto ofensivas como defensivas, con implicaciones para las autoridades públicas y las instituciones financieras privadas.

"Los modelos de IA de vanguardia representan un cambio de paradigma para la ciberseguridad", ha resumido el supervisor macroprudencial europeo, señalando que, si bien es probable que, a la larga, estos modelos refuercen la resiliencia cibernética, a corto y medio plazo, ofrecen una ventaja a los ciberdelincuentes, permitiéndoles descubrir vulnerabilidades y ejecutar ciberataques con mayor rapidez, escala y sofisticación.

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Asimismo, considera que la concentración de los principales proveedores de IA fuera de la Unión Europea expone a los Veintisiete a una dependencia estratégica y a riesgos geopolíticos.

De tal manera, el Consejo General ha instado a la UE a aumentar su capacidad, experiencia y autonomía estratégica en este ámbito crítico, lo que requiere de una respuesta coordinada de todas las partes, incluidos los proveedores de IA, los proveedores de software, las empresas de seguridad, los responsables del mantenimiento de software de código abierto, las entidades financieras y las autoridades, tanto a nivel nacional como de la Unión.

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En este sentido, la JERS ha acogido con satisfacción la carta por parte de la Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo (BCE) a los CEO de los principales bancos de la zona euro, publicada este martes por la institución con sede en Fráncfort.

De cara al futuro, seguirá supervisando el uso y desarrollo de modelos de IA de vanguardia con capacidades cibernéticas y su impacto en el sector financiero desde una perspectiva de riesgo sistémico y volverá a evaluar estos avances en sus valoraciones trimestrales de riesgos considerando las medidas adicionales pertinentes dentro de su ámbito de competencia cuando sea necesario.

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