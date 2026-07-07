El internacional español Pradilla, campeón de Liga con Valencia, nuevo jugador de R.Madrid

Madrid, 7 jul (EFE).- El ala-pívot Jaime Pradilla, internacional con la selección de España, se convirtió este martes en nuevo jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas, después de que el club blanco abonase su cláusula de rescisión al Valencia Basket.

"El Real Madrid C.F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031", indicó el club en un comunicado.

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A sus 25 años, el internacional español se unirá al nuevo proyecto de los blancos, que recientemente anunciaron la salida del entrenador italiano Sergio Scariolo y la llegada de Pedro Martínez, procedente también del Valencia Basket.

El Real Madrid, según varias informaciones, pagará al Valencia 1,5 millones de euros (unos 1,7 millones de dólares) por la libertad del jugador interior, que había acordado el pasado febrero su renovación con el club valenciano hasta 2028.

Pradilla, flamante campeón de la Liga Endesa, fue convocado por el seleccionador español, Chus Mateo, para disputar las últimas ventanas de la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027.

El nuevo fichaje del Real Madrid sigue la estela del alero Alberto Abalde, que en una operación similar en 2020, se marchó del Valencia al conjunto blanco previo pago de su cláusula de rescisión.

El ya exjugador del Valencia sustituirá el hueco que deja el ala-pívot canadiense Trey Lyles, cuyo vínculo finalizó con el equipo blanco el pasado 30 de junio.

Pradilla llega tras disputar una de sus mejores cursos a nivel personal, con unos promedios por partido de 10,2 puntos, 5,8 rebotes, 2,2 asistencias y 15,5 de valoración en Liga Endesa y de 6,8 puntos, 4,1 rebotes, 1,9 asistencias y 9,3 valoración en la Euroliga.

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La salida de Pradilla del Valencia Basket se suma a la de otras importantes figuras, como la del propio Martínez, el dominicano Jean Montero -quien se desvinculó este fin de semana y cuyo destino parece ser otro equipo de la Euroliga- o el español Sergio de Larrea -quien acaba de iniciar sus entrenamientos con los Dallas Mavericks de la NBA-. EFE