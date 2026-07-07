Detenidas dos personas como presuntas autoras de dos agresiones por tocamientos

El punto de información sobre las agresiones sexistas ubicado en la Plaza del Castillo de Pamplona ha comunicado seis incidencias en el primer día de fiestas de San Fermín, cinco de ellas por tocamientos y una por insultos sexistas.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota, de esas cinco incidencias por tocamientos, dos se han tramitado como denuncias policiales. Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de esas agresiones por tocamientos.

En cuanto al resto de datos sobre el transcurso del primer día de fiestas, el Consistorio ha señalado que se han caracterizado "por la normalidad, con apenas incidencias reseñables" y con cifras que reflejan un incremento en el uso de las villavesas.

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En concreto, el número de personas que viajaron en el transporte urbano comarcal ayer lunes 6 de julio aumentó en un 22,64% respecto al 6 de julio del año pasado. En el primer día de fiestas cogieron la villavesa 255.19 personas, 62.192 personas más, que las 192.977 que utilizaron el transporte público en 2025.

El año pasado el transporte urbano comarcal se encontraba en huelga, "con unos servicios mínimos establecidos que repercutieron en las frecuencias y en el número de villavesas operativas".

Una de las novedades de estas fiestas es el pago por estacionar en los doce aparcamientos disuasorios que hay repartidos por toda Pamplona. Esa medida entró en funcionamiento el pasado domingo 5 de julio, al igual que la zona naranja de estacionamiento en los diferentes sectores de la ciudad.

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En estos dos primeros días, 5 y 6 de julio, se han realizado un total de 1.117 operaciones, con un tiempo medio de estancia en los aparcamientos disuasorios de 284 minutos, es decir, de 4 horas y 44 minutos.

Los aparcamientos disuasorios del sur de la ciudad han sido los más utilizados desde que el domingo entró en vigor la tarifa sanferminera. El aparcamiento del Mochuelo ha registrado 170 operaciones, los de Arrosadía y Blas de la Serna 137 cada uno, el del Soto de Lezkairu 128 y el de Río Ulzama 113.

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También ha superado las cien entradas, en concreto 122, el aparcamiento disuasorio de Rochapea. En el aparcamiento de Trinitarios II se han registrado 94 operaciones, en el de Mendebaldea 90, en el de San Juan 64, en el de Ezkaba 30, en el de San Jorge 20 y en el de Txantrea Sur 5.

El 6 de julio estuvo marcado por la alerta naranja por altas temperaturas que se mantendrá en los próximos días y que ha llevado al Ayuntamiento de Pamplona a modificar algunos horarios y aspectos del programa de fiestas en actos como la Procesión, Kirolari Sport Kids o Menudas Fiestas.

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SUBE LA RECOGIDA DE VIDRIO, BAJAN LOS RESIDUOS DE LIMPIEZA Y BARRIDO

En cuanto a los datos de recogida de basuras y vidrio, las cifras reflejan un incremento total de un 45,06% respecto al 6 de julio del año pasado.

Al comenzar las fiestas un lunes y no un domingo, como en 2025, se ha podido realizar la recogida de residuos de una manera íntegra. Además, el lunes es el día en el que se ponen más recursos a disposición de la recogida vidrio. Comparando los dos últimos 6 de julio, este año la recogida se ha duplicado pasando de 35.800 kilos a los 75.400, un 110% más.

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Pero si se comparan los dos primeros lunes de fiestas de los dos últimos años, el 7 de julio de 2025 se recogieron 81.820 kilos por los 75.400 del 6 de julio de este año, un 7,8% menos.

Por otra parte, tanto la recogida de basura que realiza la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el barrido de la contrata municipal han descendido en el primer día de fiestas respecto a 2025.

La recogida de la MCP ha pasado de 34.200 kilos a 32.460, un 5,09% menos, y el barrido que lleva a cabo el Ayuntamiento de Pamplona, de 9.800 kilos a 7.900, un 19,39% menos.

DOS PERSONAS DETENIDAS POR AGRESIÓN POR TOCAMIENTOS

El punto de información sobre las agresiones sexistas de la Plaza del Castillo ha comunicado seis incidencias en el primer día de fiestas, cinco de ellas por tocamientos y una por insultos sexistas. De esas cinco incidencias por tocamientos, dos se han tramitado como denuncias policiales. Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de esas agresiones por tocamientos.

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Este punto de información de la Plaza del Castillo se concibe como un "espacio para facilitar a las chicas y mujeres que lo necesiten ser atendidas por un servicio especializado y ofrecerles información sobre recursos a dónde acudir, direcciones, horarios, acompañamiento".

En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento. En el primer día de fiestas no ha sido necesario activar este protocolo. El punto de información cuenta con un espacio para "generar un clima de confianza y asegurar la confidencialidad y el derecho al anonimato".

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MEDIDAS CONTRA EL CALOR

Desde el Ayuntamiento de Pamplona se insiste a la ciudadanía en la necesidad de extremar las precauciones ante la alerta naranja por calor prevista para este 7 de julio.

En cuanto al programa de actos, se clausurarán las actividades de Kirolari Sports Kids y Menudas Fiestas que estén en zonas al sol, entre las 12 y las 17 horas.

Este martes la Procesión de San Fermín "solo ha hecho dos paradas, en plaza del Consejo y en el pocico de San Saturnino, para agilizar el recorrido y evitar que la gente esté durante mucho tiempo al sol".

El Ayuntamiento de Pamplona está regando desde ayer lunes las zonas de seguridad de los fosos de la Ciudadela para evitar que se registren incendios por la quema de las colecciones de fuegos artificiales.

Siguiendo las indicaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se solicita a la población "una actitud de responsabilidad individual y colectiva destacando, sobre todo, la necesidad de incrementar la ingesta de agua y moderar el consumo de alcohol". Asimismo, se aconseja protegerse adecuadamente del sol y buscar espacios frescos, siempre que sea posible.

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