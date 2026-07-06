Team Galaxy eleva el bienestar urbano en una exclusiva "Wellness Experience"

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el impresionante paisaje urbano al amanecer, Samsung transformó el emblemático helipuerto de Fitspin Reforma en el escenario perfecto para "Wellness Experience", un evento donde el movimiento, la tecnología y la salud se encontraron en lo más alto.

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Diseñada para inspirar un estilo de vida activo y saludable, esta activación reunió a 25 creadores de contenido del Team Galaxy, quienes experimentaron de primera mano cómo el ecosistema de wearables de Samsung redefine el bienestar diario.

La cita fue al amanecer y permitió al Team Galaxy vivir al máximo el poder de Galaxy Watch y Samsung Health, a través de actividades físicas y mentales que demostraron cómo estas herramientas son el aliado perfecto para monitorear la salud, superar metas y motivar cada día en movimiento.

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La exclusiva experiencia llevó a los invitados a través de un viaje completo de energía y equilibrio:· Energía al máximo: una intensa sesión de indoor cycling con Fitspin, que puso a prueba el monitoreo en tiempo real y la precisión del Galaxy Watch.

· Conexión y balance: con una revitalizante clase de yoga al amanecer que demostró la versatilidad de la tecnología de Samsung para acompañar momentos de mindfulness y recuperación.

· Recuperación saludable: a través de un espacio de relajación con un refrigerio saludable y equilibrado, lo que fue perfecto para recargar energías y compartir la emoción de la experiencia.

A través de contenido sumamente dinámico y visualmente espectacular, el Team Galaxy demostró a sus audiencias que el bienestar no tiene límites cuando cuentas con la innovación correcta en tu muñeca.

El poder de Galaxy Watch y Samsung Health

Durante esta experiencia, los miembros del Team Galaxy vivieron el monitoreo del bienestar que brinda a los usuarios Samsung Health y los wearables de la marca, lo que incluye monitoreo del sueño, ejercicio, frecuencia cardíaca y más.

Para ser una mejor versión todos los días, Samsung Health realiza un seguimiento de más de 100 entrenamientos con la ayuda de un Galaxy Watch; lo que se puede llevar a nuevos niveles con funciones como Running Coach, que se basa en tus datos de ejercicio para recomendar un programa de carrera personalizado.

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Como el descanso también es de gran importancia para llevar una vida sana, al integrar Samsung Health con un Galaxy Watch o Ring se pueden realizar un seguimiento de los datos de sueño e incluso recibir coaching personalizado sobre el sueño para mejorar los días y las noches.

Este seguimiento tiene un enfoque holístico, pues Samsung Health también cuenta con funciones para aprender sobre los niveles de estrés y ejercicios de respiración y meditación.

Así, con "Wellness Experience" Samsung inspiró a vivir con más energía, y también reafirmó su liderazgo tecnológico, al demostrar que sus dispositivos son la clave para elevar cada experiencia y transformar positivamente el estilo de vida actual.

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FUENTE Samsung Mexico