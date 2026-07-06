El ecosistema de salud avanza con crecimiento sostenido y mayor acceso para los mexicanos

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026/PRNewswire/ -- El Programa Salud de Walmart de México y Centroamérica, creado en 2021 en alianza con iké, se consolida como una de las iniciativas más relevantes para ampliar el acceso a servicios médicos accesibles en el país. Este modelo combina la escala y cercanía con el consumidor de Walmart con la experiencia de iké, empresa pionera en servicios integrales, especializados en programas de fidelización, con 37 años atendiendo las necesidades de los mexicanos.

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A cinco años de su lanzamiento, el programa muestra un crecimiento acelerado. De acuerdo con cifras recientes al primer trimestre de 2026, ha alcanzado 2.3 millones de programas vendidos, con un crecimiento de 154%, además de registrar una tasa de renovación de 25%, lo que evidencia la adopción y confianza de los usuarios en este tipo de soluciones.

El desempeño del Programa Salud se integra dentro de un ecosistema más amplio de soluciones comerciales impulsadas por Walmart, que incluye servicios financieros, conectividad y retail media. En el mismo periodo, la compañía reportó 114% de crecimiento en créditos otorgados (601 mil créditos en 1T26), 26.6 millones de usuarios activos en conectividad, así como crecimientos de 33% en ventas publicitarias y 20% en su programa de beneficios, lo que da contexto a la escala en la que opera esta iniciativa.

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Este crecimiento también ha fortalecido de manera importante el ecosistema de salud de iké. Durante 2025, la compañía registró un incremento superior a 150% en servicios médicos, en comparación con 2024, impulsado principalmente por la expansión y consolidación de este modelo de atención. El crecimiento refleja una mayor adopción de servicios digitales, consultas online y herramientas de acompañamiento médico accesible.

El desempeño del Programa Salud refleja la relevancia de acercar beneficios de salud prácticos, accesibles y de alto valor a millones de clientes. A través de servicios como atención médica, orientación preventiva, acompañamiento digital a través de consultas online y soluciones diseñadas para distintos momentos de la vida, el programa fortalece su propuesta como una alternativa que facilita el cuidado cotidiano de las personas y sus familias.

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Para iké, este programa representa la evolución hacia modelos más integrales, digitales y escalables. La compañía ha sido clave en el diseño y operación de esta oferta, impulsando la digitalización de procesos y servicios a través de su enfoque Assistech, con capacidades que permiten acompañar a millones de personas de forma más ágil, cercana y eficiente.

Más allá de los resultados comerciales, la alianza responde a una necesidad estructural: democratizar el acceso a servicios de salud en México. En este sentido, la iniciativa no solo refleja un caso de éxito en términos de crecimiento, sino también un modelo de colaboración que contribuye a mejorar la vida de miles de personas.

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Acerca de iké

iké es una empresa 100% mexicana fundada en 1988, pionera en brindar soluciones integrales para mejorar la vida de las personas. Con presencia en México, Argentina y Colombia, ofrece servicios que abarcan la atención de imprevistos viales, del hogar y de salud, así como experiencias en viajes, entretenimiento y bienestar. Respaldada por una red de más de 10,000 proveedores certificados y una operación 24/7, la compañía opera bajo un modelo B2B2C que la posiciona como aliado estratégico de empresas en sectores clave, con un enfoque basado en inmediatez, calidad y seguridad.

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FUENTE iké