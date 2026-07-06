CAC-40 baja un 0,33 % en un lunes marcado por cautela de cara a publicaciones económicas

París, 6 jul (EFE).- La Bolsa de París cerró su primera jornada de esta semana con una leve bajada del 0,33 % en su índice estrella, el CAC 40, en un lunes marcado por la cautela de los inversores pendientes un día más de Oriente Medio y de la publicación de resultados económicos esta semana.

El selectivo francés terminó en 8.479,87 puntos, en una jornada en la que cambiaron de manos títulos por valor de 3.009 millones de euros.

En el frente geopolítico, el mundo financiero sigue de cerca los pocos o nulos avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio. Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a esgrimir la amenaza de una intervención militar si no se llega a un acuerdo con Irán.

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Por lo que respecta a los valores del selectivo, el constructor automovilístico Stellantis (1,97 %) encabezó el palmares, seguido de Airbus (1,58 % ) y Thales (1,22 %), que ha anunciado un acuerdo para adquirir el grupo franco-belga Exail Technologies, experto en drones detectores de minas y sistemas de navegación.

En el otro lado de la clasificación, ArcelorMittal (-2,80 %) y Pernod Ricard (-2,22 %) experimentaron las mayores pérdidas del día. EFE