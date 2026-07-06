Agenda informativa multisoporte América para el lunes 6 de julio de 2026

VENEZUELA

- Las autoridades venezolanas continúan las labores de desescombro tras el doble terremoto, que dejó al menos 3.342 muertos, después de que la mayoría de equipos internacionales que acudieron a prestar ayuda se hayan desmovilizado o centrado en la recuperación de los cuerpos sepultados bajo los escombros. (foto) (video)

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- El Colegio de Ingenieros de Venezuela informa en una rueda de prensa sobre la capacitación de brigadistas para evaluar estructuras afectadas por los terremotos del 24 de junio. (foto)(video)

- Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, mientras que se mantienen suspendidas en las localidades golpeadas por los sismos. (foto)(video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

ESTADOS UNIDOS

- Wall Street abrió en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,06 % en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó desde la Casa Blanca en la apertura simbólica de la sesión bursátil. (foto) (video)

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- La Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (Cancc) prepara plan económico para Cuba ante un posible "cambio radical" de gobierno, que sus fundadores, exiliados en EE. UU., esperan ver en dos meses. (foto) (video)

- La familia de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado hace casi diez meses en la Universidad de Utah, emitió este lunes un comunicado en el que asegura que "cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente" su vidas y la de sus hijos. (foto) (video)

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- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y los Marlins abrieron un centro de acopio para ayudar a los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en EE. UU. reside en Florida. (foto)(video)

- El expresidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009) cumplió este lunes 80 años, casi dos décadas después de dejar la Casa Blanca. (foto)

CUBA

- Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local (16:17 GMT), el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses. (foto) (video)

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- El Gobierno cubano hizo un llamado este lunes a la comunidad internacional para que acompañe el debate que tendrá lugar este 7 de julio en Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, a fin de abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

BRASIL

- Pese a tener uno de los sistemas eléctricos más limpios del mundo (84 % renovable), Brasil desconecta cada vez más parques eólicos y solares mientras invierte más en termoeléctricas para evitar apagones. (foto)

COLOMBIA

- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, endureció su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que Abelardo de la Espriella "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto. (foto) (video)

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- Un juez colombiano ordenó al presidente saliente, Gustavo Petro, suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, hasta que el Gobierno ajuste los protocolos de esas operaciones para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

- El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este lunes el nombramiento del mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como próximo ministro de Defensa, al que encomendó la recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Pública y la lucha contra los grupos armados ilegales. (foto) (video)

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- Rescatistas colombianos regresan al país tras realizar labores de búsqueda en Venezuela por los terremotos de la semana pasada, en la que encontraron con vida a un niño de 11 años. (foto)(video)

ARGENTINA

- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que Argentina aseguró el refinanciamiento de las deudas del país para lo que queda de 2026 y todo 2027, además de plantear que la vuelta al endeudamiento con el mercado privado internacional es una opción con la que cuenta su equipo en caso de necesidad. (foto) (video)

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- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija bruta de abril tras una caída de 4,2 % en febrero.

- Presentación de la programación oficial de la edición XXIX del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

NICARAGUA

- Un tribunal de Costa Rica inicia el juicio por el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, quienes responsabilizan al Gobierno de Ortega y Murillo y a la "inteligencia política" del Ejército nicaragüense.

PERÚ

- El Ministerio de Cultura de Perú presenta los objetos hallados en Peñico, ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, cuyos edificios datan de hace unos 3.800 años. (foto)(video)

ECUADOR

- Revelan la propuesta ganadora para el diseño arquitectónico del nuevo Museo Nacional (MuNa) de Ecuador.

- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador presenta la Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales, un espacio en el que se darán a conocer las acciones y estrategias impulsadas para prevenir y reducir la incidencia de incendios forestales en el país.

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BOLIVIA

- La ciudad de La Paz celebra el Día de la Marraqueta, el emblemático 'pan de batalla' que se elabora en la sede del Gobierno y que es un alimento esencial en la gastronomía boliviana. (foto) (video)

DEPORTES

Estados Unidos.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió la llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la sanción de Folarin Balogun, jugador de la selección estadounidense que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, posteriormente indultado y que podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica. (foto) (video)

Estados Unidos.- La Comisión de Apelación de la FIFA ha anunciado que desestima la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) sobre el caso Balogun, por considerar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

Estados Unidos.- Portugal se enfrenta a España en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (foto)(video)

Estados Unidos.- Estados Unidos se enfrenta a Bélgica en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (foto)(video).

Estados Unidos.- El reinado de Neymar da Silva Santos Júnior ha durado 5.748 días, casi 16 años en los que el delantero no ha logrado su gran objetivo: ganar el sexto Mundial para Brasil. (foto)

México.- México cerró este domingo su paso como sede del Mundial 2026 con el duelo México-Inglaterra, el último del torneo en suelo nacional, y despidió así una Copa que volvió al país 40 años después. (foto)

Paraguay.- La selección paraguaya de fútbol, que fue eliminada por Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo, es recibida por los hinchas a su regreso a Paraguay.(foto) (video). EFE

mesaamerica@efe.com

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