Terelu Campos, de la posible serie sobre María Teresa Campos a las últimas declaraciones de Laura Matamoros

En medio del interés que siguen despertando todos los asuntos relacionados con la familia Campos, Terelu ha optado por la discreción al ser preguntada por uno de los temas que más expectación ha generado en las últimas semanas: la posibilidad de que la vida de María Teresa Campos llegue a la ficción a partir del libro que está preparando Edmundo Arrocet.

La colaboradora evitó pronunciarse sobre este proyecto audiovisual, del que por el momento no existe confirmación oficial, y tampoco quiso hacer declaraciones sobre el contenido de la publicación del humorista, que relatará su versión de la relación que mantuvo con la veterana comunicadora.

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El silencio de Terelu se produce en un momento en el que el entorno de la familia vuelve a estar en el foco. Hace apenas unos días, Laura Matamoros habló abiertamente sobre la relación que mantiene con su primo, Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio. La influencer reconoció que ambos están distanciados y explicó que, aunque existe cariño, sus caminos han tomado rumbos diferentes, restando importancia a la falta de contacto entre ellos.

Por ahora, Terelu ha preferido mantenerse al margen de cualquier polémica y no alimentar las especulaciones sobre un proyecto que, de salir adelante, volvería a situar la figura de María Teresa Campos en el centro del foco mediático.