Gobierno colombiano asegura que responsable del crimen de un senador murió a manos del ELN

Bogotá, 5 jul (EFE).- El alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, aseguró este domingo que José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de ordenar el crimen del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, murió a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista con el diario colombiano El Tiempo, Patiño afirmó que recibió información de "fuentes confiables, bastante confiables" según la cual el jefe de la disidencia de las antiguas FARC conocida como Segunda Marquetalia fue asesinado por un grupo del ELN bajo el mando de Gustavo Giraldo, alias Pablito, jefe militar de ese grupo.

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"Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca", aseguró el funcionario, quien indicó que la información proviene de personas que, según dijo, conocieron directamente lo ocurrido.

Alias el Zarco Aldinever era considerado uno de los principales mandos de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC creada en 2019 por excomandantes que abandonaron el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en 2016.

La Fiscalía lo señala como uno de los hombres que ordenó el asesinato de Uribe Turbay, quien murió en agosto de 2025, dos meses después del atentado que sufrió durante un acto político en Bogotá.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre la recuperación del cuerpo ni existe una confirmación forense de su fallecimiento, por lo que la versión conocida se sustenta en la información revelada por el alto comisionado para la Paz.

En la misma entrevista, Patiño sostuvo que la Segunda Marquetalia atraviesa una pérdida de cohesión tras la desaparición de buena parte de su antigua cúpula y afirmó que alias Iván Márquez continúa con vida, aunque, según dijo, su estado de salud le impediría ejercer funciones de mando dentro de ese grupo armado ilegal. EFE

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