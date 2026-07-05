Finlandia reitera a China que su apoyo a Rusia no ayuda a poner fin a la guerra en Ucrania

Berlín, 5 jul (EFE).- La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, reiteró este domingo a su homólogo chino, Wang Yi, que el apoyo de Pekín a Moscú no ayuda a poner fin a la guerra en Ucrania.

La jefa de la diplomacia finlandesa explicó, tras reunirse con Wang en Helsinki, que mantuvo una conversación constructiva con su colega chino, tanto sobre las relaciones bilaterales como sobre cuestiones de alcance global, según la agencia STT.

Valtonen señaló que reiteró "la posición de Finlandia de que el apoyo chino a Rusia no contribuye a poner fin a la guerra en Ucrania".

"En lo que respecta a nuestros mensajes sobre el apoyo de China a la guerra de agresión de Rusia, tengo la impresión de que están siendo escuchados", declaró Valtonen.

"Considero que, en la situación actual, los mensajes procedentes de Finlandia y de Europa en general son de gran importancia", añadió.

Según la ministra, el apoyo de China a Rusia supone un desafío para la seguridad de toda Europa, no solo para Ucrania.

"Mi mensaje personal es también que, si se apoya a una amenaza evidente para nosotros, como lo es Rusia, en realidad también se está poniendo en cuestión la seguridad de Europa", afirmó.

La ministra sostuvo que Pekín percibe que, con el fortalecimiento de la defensa europea, Europa tiene ahora más influencia que antes.

Valtonen también planteó durante la reunión con Wang "el deterioro" de la situación de los derechos humanos en China, aseguró.

La titular de Exteriores de Finlandia fue preguntada por por informaciones según las cuales una autoridad china habría intentado recientemente presionar a la Embajada de Finlandia en Pekín para que cancelara el evento "Rainbow Run", una carrera familiar no competitiva que celebra la diversidad, la inclusión y la alegría.

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"Consideramos que las acciones de China en este caso fueron contrarias a la Convención de Viena. Intervenimos por canales diplomáticos y el asunto ha sido tratado en ese marco", respondió Valtonen.

La Embajada de Finlandia en Pekín organiza esta carrera desde 2024, según STT. EFE