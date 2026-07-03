Sordo (CCOO) urge a Europa a apostar por la industria del acero local

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido a la Unión Europea que implemente políticas que le permitan apostar por la industria del acero propia y garantizar así los suministros necesarios para la actividad industrial europea frente a la "guerra arancelaria" iniciada por EEUU y China.

En unas declaraciones a los medios en la clausura de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo en Oviedo, ha advertido de que entrar en una dinámica de guerra arancelaria representa una situación "peligrosa", si bien ha precisado que tanto Europa como España tienen que implicarse y fijar una apuesta clara por su industria propia.

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Sordo ha defendido que la autonomía estratégica requiere reducir de forma indispensable las dependencias externas en materias críticas para la economía, señalando directamente al acero, los minerales, las tierras raras y la energía.

El líder de CCOO ha incluido el nuevo marco económico en un proceso de "cierta desglobalización" que, a pesar de contar con muchas incertidumbres, también deja clara la oportunidad de garantizar este tipo de inversiones según cómo lo aborde el conjunto de la Unión Europea.

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Al ser preguntado por la suficiencia de las medidas de la Unión Europea para que ArcelorMittal desbloquee las inversiones pendientes en Asturias, Sordo ha afirmado que lo único que puede resolver esta situación es la propia decisión de invertir de la compañía.

En esta línea, ha asegurado que la empresa lleva tiempo utilizando una "estrategia de trilero" frente a las posiciones del Gobierno de España, del Gobierno autonómico y de las instituciones europeas para no materializar sus planes.