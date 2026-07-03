Netanyahu felicita a Trump por el 250 aniversario de EE.UU. y ambos acuerdan verse pronto

Jerusalén, 3 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien felicitó con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, informó la Oficina del primer ministro.

Netanyahu afirmó durante la llamada que EE.UU., que mañana sábado 4 de julio celebra su fiesta nacional, es "garante de la libertad mundial" y subrayó que Israel valora "enormemente" el estrecho vínculo entre ambos países.

Netanyahu y Trump acordaron además verse próximamente en EE.UU., según el comunicado, que no precisó una fecha para ese encuentro.

Este viernes también, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó la embajada de EE.UU. en Jerusalén para entregar al embajador estadounidense, Mike Huckabee, una carta de felicitación dirigida al Donald Trump con motivo del 250 aniversario.

En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog manifestó a Trump sus "más cálidas felicitaciones" en nombre "del pueblo y el Estado de Israel" y calificó la efeméride como "un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense".

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El presidente israelí subrayó en la carta la "alianza única e inquebrantable" entre ambos países, de la que dijo que se nutre "de los mismos manantiales de la Biblia" y de "los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana". EFE