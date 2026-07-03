Muere el exobispo que originó una investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia belga

Bruselas, 3 jul (EFE).- La Conferencia Episcopal de Bélgica informó de la muerte este viernes a los 89 años de Roger Vangheluwe, el exobispo de Brujas que reconoció haber abusado sexualmente de su sobrino y dos de sus primas, en medio de otras varias denuncias, y cuyo caso originó una investigación policial y judicial sobre la violencia sexual en la Iglesia belga.

Vangheluwe reconoció en 2010 haber abusado de su sobrino, tanto antes como después de su nombramiento como obispo, lo que llevó a las autoridades judiciales belgas a iniciar la Operación Cáliz, que incluyó registros en el Archivo Nacional de Bélgica, así como en varias sedes de obispados y arzobispados del país.

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En el marco de esa investigación, las autoridades registraron también su ordenador dos años más tarde y encontraron imágenes pornográficas, informaron en su momento sin ofrecer más detalles.

Vangheluwe, que en 2010 renunció al obispado, vivía en Francia desde ese mismo año, después de que el Vaticano le ordenase abandonar Bélgica, y en los últimos años estuvo recluido en la abadía de Solesmes, una localidad cercana a la frontera con su país natal.

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El papa Francisco lo expulsó del estado clerical en 2024, tras la carta que él mismo le escribió un año antes.

Distintos medios revelaron este 2026 una carta de hace 17 años en la que se relataba cómo Vangheluwe abusó de dos gemelas, un descubrimiento que podría haber dado lugar a un proceso penal contra el clérigo, pero que su muerte impedirá, informa la prensa belga.

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"Los obispos son conscientes de que este anuncio puede provocar una nueva oleada de emociones entre las víctimas. Reconocen el sufrimiento duradero causado por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y reiteran su compromiso de reconocer y atender a las víctimas", declaró la Conferencia Episcopal Belga.

En octubre de 2023, el Parlamento belga creó una comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, tras la emisión de un documental en la televisión VTR en el que varias víctimas contaron sus vivencias.

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La Iglesia católica de Bélgica ha recibido en la últimos años casi 1.400 denuncias de abusos sexuales, ocurridos en su gran mayoría hace más de 30 años. EFE