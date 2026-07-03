Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza que investiga la muerte de su padre

Continúa la investigación para esclarecer si Jonathan Andic tuvo algo que ver en la trágica muerte de su padre, Isak Andic, al precipitarse por un barranco a más de 100 metros de altura mientras ambos hacían senderismo por el macizo de Montserrat (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024. Después de la declaración de la psicoterapeuta que trataba tanto al fundador de Mango como a su hijo, y de la pareja del fallecido, Estefaniá Knuth -que ha reavivado las sospechas sobre la posible implicación del joven al revelar que el magnate de la moda tenía previsto cambiar su testamento para crear una fundación benéfica y que sabía que eso lo cambiaría todo- este viernes ha llegado el turno de comparecer ante la jueza del Juzgado de Instrucción de Martorell para Sarah y Judith Andic, hermanas del investigado.

Las hijas de Isak Andic, que han transmitido durante todo el proceso su apoyo incondicional a Jonathan defendiendo su inocencia y descartando que tuviese nada que ver en la muerte de su padre, declaran ante la Justicia por primera vez para revelar cómo era la relación entre ambos.

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En su día, el 22 y 23 septiembre de 2025, dieron su testimonio a los Mossos D'Esquadra encargados de la investigación del caso y aseguraron que su hermano "no tiene ninguna obsesión con el dinero", negando además que existiesen conflictos entre padre e hijo "más allá de algún rifirrafe como cualquier familia pero nada grave", sosteniendo que no habían vivido ningún enfrentamiento entre ellos.

A su llegada a los Juzgados en compañía de sus abogadas para responder a las preguntas de la fiscal Teresa Yoldi, Sarah y Judith Andic han caminado unidas y muy serias, evitando hacer declaraciones a la prensa sobre la investigación.

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Además de las hermanas de Jonathan, también ha acudido a la sede judicial un psiquiatra que visitó en una ocasión a Isak y su hijo a petición de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt para arrojar algo de luz sobre cómo era en realidad su relación.