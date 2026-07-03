Du Plessis, líder en solitario del BMW Open de Múnich con el mexicano Ortiz a un golpe

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El sudafricano Hennie du Plessis se mantiene en el liderato, esta vez en solitario, del BMW International Open, torneo del DP World Tour de golf que se juega en Múnich (Alemania), con un golpe menos que un trío de perseguidores entre los que está el mexicano Carlos Ortiz.

Du Plessis, que el jueves compartía el primer puesto con su compatriota Jayden Schaper, está solo en cabeza con un imacto menos que Ortiz, el también sudafricano Michael Hollick y el inglés Jack Senior, los tres con -10 en el acumulado.

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Con un recorrido de 67 golpes, cinco bajo el par del campo, Ortiz, de 35 años y 195 en la clasificación mundial, se puso en cabeza en la mitad del torneo, aunque luego bajó a la segunda. Pero alimenta su aspiración de lograr su primer título en el circuito europeo.

El golfista mexicano, que milita en circuito LIV, la liga saudí, hizo siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ para emparejarse con Hollick y Senior, a uno de Hennie du Plessis.

El chileno Joaquín Niemann mantiene sus opciones, al acabar con un total de -6, después de hacer dos bajo el par en la segunda vuelta, y más alejado, con -4, está el colombiano Sebastián Muñoz, compañero de equipo en el equipo Torque de LIV. EFE

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