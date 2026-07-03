Agencias

Beirut critica el rechazo de Hezbolá al acuerdo con Israel: "Teherán decide por ellos"

Guardar
Google icon
Imagen 6CEDMOX4JNHMJIZXQOEWND6XPQ

El Gobierno libanés ha criticado este viernes la postura del partido milicia chii Hezbolá contrario al acuerdo alcanzado con Israel para el cese de la hostilidades, un pacto que en todo caso no consolida la retirada total del Ejército israelí del sur del país, incidiendo en que es el grupo no es autónomo y en última instancia es Irán quien "decide por ellos".

"Después de que la llamada resistencia se involucrara en las guerras para apoyar a Gaza e Irán, que solo trajeron ocupación, destrucción y muertes, el Estado no tuvo más opción que las negociaciones como única vía para salvar al Líbano y detener los combates", ha asegurado el ministro de Exteriores libanés, Yussef Raggi, en un encuentro con diplomáticos francófonos recogido por la agencia NNA.

PUBLICIDAD

Así las cosas ha criticado que Hezbolá busque "culminar la guerra", "a pesar de las desastrosas consecuencias para Líbano", incidiendo en que solo beneficia a la posición de Irán.

"Sigue sumido en la negación y no tiene control sobre sus propias decisiones, ya que Teherán decide por él y determina sus opciones políticas y militares", ha denunciado el titular de Exteriores libanés, quien ha recordado que en todo caso el acuerdo no es definitivo y que ahora hay una serie de puntos que "deben abordarse y negociarse".

PUBLICIDAD

En todo caso, Raggi ha defendido que el acuerdo establece la "independencia" de las decisiones de Líbano y separa el proceso de las negociaciones y el acuerdo de Islamabad, relativo a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Al tiempo, ha incidido en que este pacto deja de relieve que Líbano "negocia en su propio nombre y nadie negocia en su nombre".

"Nos negamos rotundamente a que nadie negocie en nuestro nombre y a formar parte de un proceso que nos dicten desde el extranjero", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Portugal decreta un día de luto nacional en memoria de víctimas de terremotos en Venezuela

Infobae

Los hutíes amenazan con atacar intereses de A.Saudí si sigue bloqueando su espacio aéreo

Infobae

El Ejército de Nicaragua incauta 132 paquetes de cocaína y detiene a dos sospechosos

Infobae

Trump dice que Petro es "un buen hombre" y hará "lo posible" para sacarlo de lista OFAC

Infobae

La Generalitat se activa para coordinar la ayuda a Venezuela y prioriza los donativos económicos

La Generalitat se activa para coordinar la ayuda a Venezuela y prioriza los donativos económicos