Beirut critica el rechazo de Hezbolá al acuerdo con Israel: "Teherán decide por ellos"

El Gobierno libanés ha criticado este viernes la postura del partido milicia chii Hezbolá contrario al acuerdo alcanzado con Israel para el cese de la hostilidades, un pacto que en todo caso no consolida la retirada total del Ejército israelí del sur del país, incidiendo en que es el grupo no es autónomo y en última instancia es Irán quien "decide por ellos".

"Después de que la llamada resistencia se involucrara en las guerras para apoyar a Gaza e Irán, que solo trajeron ocupación, destrucción y muertes, el Estado no tuvo más opción que las negociaciones como única vía para salvar al Líbano y detener los combates", ha asegurado el ministro de Exteriores libanés, Yussef Raggi, en un encuentro con diplomáticos francófonos recogido por la agencia NNA.

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Así las cosas ha criticado que Hezbolá busque "culminar la guerra", "a pesar de las desastrosas consecuencias para Líbano", incidiendo en que solo beneficia a la posición de Irán.

"Sigue sumido en la negación y no tiene control sobre sus propias decisiones, ya que Teherán decide por él y determina sus opciones políticas y militares", ha denunciado el titular de Exteriores libanés, quien ha recordado que en todo caso el acuerdo no es definitivo y que ahora hay una serie de puntos que "deben abordarse y negociarse".

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En todo caso, Raggi ha defendido que el acuerdo establece la "independencia" de las decisiones de Líbano y separa el proceso de las negociaciones y el acuerdo de Islamabad, relativo a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Al tiempo, ha incidido en que este pacto deja de relieve que Líbano "negocia en su propio nombre y nadie negocia en su nombre".

"Nos negamos rotundamente a que nadie negocie en nuestro nombre y a formar parte de un proceso que nos dicten desde el extranjero", ha subrayado.