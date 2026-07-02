Temas del día de EFE News Latino del jueves 2 de julio

EEUU INDEPENDENCIA

Washington - La feria estatal impulsada por el presidente Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia del país ha arrancado en Washington con menos afluencia de la esperada, la ausencia de una decena de estados que rechazaron participar y una estética neoclásica de "cartón piedra" que ha decepcionado a muchos asistentes.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Defensores de migrantes en EE.UU. alertan de daños a la economía y la fuerza laboral por la regla que está por aprobarse en Florida para prohibir que indocumentados estudien en las universidades públicas del estado, el tercero con más inmigrantes sin papeles del país.

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EEUU VENEZUELA

Miami - La venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país, tiene la ilusión en la repesca que podría llevar a su país a una histórica participación en el Mundial femenino de 2027 en Brasil, pero reconoció a EFE que vive con "mucho dolor" los terremotos que asolaron Venezuela el mes pasado.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Miami - El desarrollo del fútbol en Estados Unidos sería imposible de comprender sin la figura de Alan Rothenberg, el 'cerebro' del Mundial de 1994 e impulsor de la Major League Soccer (MLS) que hoy observa cómo su legado ha roto todos los moldes.

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RAFAEL AMAYA

Los Ángeles - Después de más de una década interpretando al narcotraficante Aurelio Casillas, el actor Rafael Amaya llega al final de 'El Señor de los Cielos' con la sensación de "haber corrido un maratón" y decidido a trasladar la experiencia adquirida al desarrollo de nuevas producciones propias.

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ARTE INMIGRACIÓN

Nueva York - El mundo del arte se vuelca en la comunidad inmigrante en EE.UU. en una muestra benéfica en la prestigiosa galería David Zwirner de Nueva York, donde hasta finales de julio se exponen y venden 40 obras de George Condo, Ruth Asawa o Cecily Brown, entre otros artistas.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU EMPLEO.- La tasa de desempleo en EE.UU. bajó una décima hasta el 4,2 % en junio, cuando se crearon 57.000 puestos de trabajo, muy por debajo de los pronósticos de unos 110.000 empleos estimados por los expertos, según publicó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra con ganancias una semana más corta de lo habitual por el festivo del Día de la Independencia, con el Nasdaq liderando las subidas impulsado por el buen desempeño de las tecnológicas.

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