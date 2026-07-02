La pareja que subió a la cima del Empire State Building enfrenta varios cargos penales

Nueva York, 2 jul (EFE).- La pareja que subió a la antena de la cima del Empire State Building sin permiso y se prometió matrimonio enfrenta este jueves varios cargos penales, entre ellos imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada o conducta desordenada.

Según fuentes policiales, la pareja enfrenta hasta ocho cargos en total: imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada, conducta desordenada, robo con allanamiento de morada, daños criminales, posesión de herramientas de robo, alteración del orden público y violación de una ley local.

PUBLICIDAD

Ayer miércoles, ambos fueron detenidos después de subir hasta la antena más alta del Empire State Building de Nueva York sin permiso. Allí, tanto el hombre como la mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, ondearon una pancarta con el lema en inglés "cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz" y se prometieron matrimonio.

Las dos personas son Ivan "Vanya" Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en East Orange (Nueva Jersey), en el área metropolitana de Nueva York.

La pareja ya protagonizó un documental llamado "Skywalkers: Una historia de amor" en 2024.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista a 'Variety' de esa época, comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".

Desde las redes sociales del Empire State Building se han tomado la noticia con humor, señalando que cuentan con opciones de eventos de pedida de mano en las plantas del mirador. EFE

(foto)