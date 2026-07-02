La OMS anuncia el inicio en la RDC de un ensayo clínico para evaluar nuevos tratamientos contra el ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este jueves el inicio en la República Democrática del Congo (RDC) del ensayo clínico 'PARTNERS', que evaluará el anticuerpo monoclonal 'MBP134' y el antiviral remdesivir, administrados por separado y en combinación, como tratamiento frente al ébola.

"El estudio está siendo coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo (RDC), con el apoyo de una coalición de socios, incluida la OMS, y se lleva a cabo en estrecha colaboración con las comunidades afectadas", ha señalado Tedros en una rueda de prensa.

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En este contexto, el director general de la OMS ha explicado que los pacientes que participen en el ensayo recibirán atención integral de apoyo y un seguimiento exhaustivo. "También estamos trabajando para garantizar que tengan acceso a ambos fármacos si demuestran ser seguros y eficaces en el ensayo", ha añadido.

Asimismo, Tedros ha comunicado que este jueves la OMS también ha autorizado el uso de emergencia de la primera prueba de diagnóstico molecular para el virus del ébola Bundibugyo.

No obstante, el director general de la OMS ha alertado de que el brote de ébola continúa expandiéndose en la RDC, con un promedio de 38 nuevos casos confirmados diarios durante las últimas dos semanas. "Hasta la fecha, se han confirmado 1.406 casos y 438 personas han fallecido", ha agregado.

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Por otra parte, ha destacado que la capacidad de realización de pruebas ha aumentado a 10 laboratorios, ubicados más cerca de las comunidades afectadas. Asimismo, ha afirmado que el rastreo de contactos ha mejorado, "aunque aún es necesario identificar muchos más por caso", ha apuntado.

Además, la capacidad de tratamiento se ha ampliado, con aproximadamente 650 camas disponibles en 22 centros de salud: "Si bien cerca del 96 por ciento de las camas están ocupadas actualmente, estamos trabajando para añadir otras 300", ha indicado.

Tedros también ha advertido de que, a pesar de todos estos avances, siguen "desafíos importantes", como la desconfianza y la violencia. "Esta misma semana, un centro de tratamiento del ébola en la provincia de Ituri fue atacado, causando la muerte de dos personas. El centro fue incendiado y los pacientes huyeron", ha manifestado.

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"Estos actos no solo ponen en peligro a los pacientes y al personal sanitario, sino que también obstaculizan los esfuerzos para detener la transmisión y salvar vidas. La complejidad del brote exige una estrecha coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas", ha declarado.

VIRUS DE MARBURGO EN UGANDA

Tras ello, Tedros ha comunicado que no se han notificado nuevos casos de ébola en Uganda desde el pasado 21 de junio. Sin embargo, ha señalado que el martes el país notificó a la OMS un caso confirmado de enfermedad por el virus de Marburgo en el distrito de Kyegegwa, al oeste del país.

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"El caso se identificó mediante la intensificación de la vigilancia epidemiológica del ébola. Las autoridades sanitarias han informado a la OMS que están monitoreando a todos los contactos identificados, pero hasta el momento, ninguno ha presentado síntomas", ha detallado.

En este sentido, ha afirmado que la OMS está apoyando las investigaciones para determinar la fuente de exposición, evaluar el riesgo para la salud pública y fomentar la participación comunitaria.

CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL ACUERDO DE PANDEMIAS

Por último, Tedros ha señalado que los brotes de hantavirus, ébola y Marburgo demuestran la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a las amenazas sanitarias. "Ningún país puede luchar solo", ha añadido.

En este sentido, ha avanzado que la próxima semana los Estados miembros de la OMS volverán a reunirse para continuar las negociaciones sobre el sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios previsto en el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS.

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"Persisten las diferencias, pero una cosa está clara: los países siguen comprometidos con encontrar puntos en común y alcanzar un consenso", ha concluido.