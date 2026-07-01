Zelenski llega a Irlanda para el comienzo de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE

Kiev, 1 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles a Irlanda para participar en la ceremonia de apertura de la presidencia de turno irlandesa de la Unión Europea, durante la que Kiev espera seguir avanzando en su camino hacia la integración en la UE.

Además de asistir a ese acto, Zelenski tiene previsto reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según dijo el propio líder ucraniano al anunciar su llegada a Ucrania en sus redes sociales.

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Zelenski indicó en su mensaje que espera que se abran las negociaciones con la UE sobre todos los grupos de capítulos que los Veintisiete evalúan para determinar si un país candidato está preparado para unirse al club.

La UE abrió a mediados de junio las negociaciones sobre el primer grupo de capítulos, el referente a cuestiones de Estado de derecho y derechos fundamentales. Ucrania aspira a que los cinco grupos de capítulos restantes empiecen a evaluarse este mes. EFE

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