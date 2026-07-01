Agencias

Xi define la "reunificación" con Taiwán como la "tarea histórica" del Partido Comunista

Guardar
Google icon

Pekín, 1 jul (EFE).- El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, afirmó este miércoles que "resolver la cuestión de Taiwán" y lograr la "reunificación" de China es una "tarea histórica" del partido, durante su discurso por el 105.º aniversario de la formación en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi pidió profundizar los intercambios y la integración entre ambos lados del estrecho y prometió combatir de forma "firme" a las "fuerzas separatistas" favorables a la "independencia de Taiwán" y la "injerencia exterior", en referencia velada a Estados Unidos.

Taiwán, un territorio autogobernado desde 1949, es uno de los principales focos de tensión entre Pekín y Washington, mientras China reclama la soberanía sobre la isla y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr lo que describe como "reunificación". EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

El regulador surcoreano investiga si Google abusó de su posición dominante

Infobae

Bomberos de Ghana alertan de al menos doce muertos por inundaciones en Accra y advierten de que podrían ser más

Bomberos de Ghana alertan de al menos doce muertos por inundaciones en Accra y advierten de que podrían ser más

Didier Deschamps: "El gesto de Mbappé me ha emocionado"

Didier Deschamps: "El gesto de Mbappé me ha emocionado"

Xi urge al Partido Comunista a que elimine los "virus" internos que dañan su pureza

Infobae

El expresidente Ernesto Samper llama a un Gran Acuerdo Nacional para frenar polarización en Colombia

Infobae