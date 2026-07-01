Warsh anticipa que las perspectivas de inflación se han reducido en las últimas semanas ante el acuerdo de paz

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha sostenido que las perspectivas de inflación se han reducido en las poco más de cuatro semanas que lleva al frente del banco central, un periodo marcado por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque ha aseverado que la Fed mantendrá su compromiso de mantener la inflación en el rango del 2%.

"Las expectativas de inflación durante las primeras cuatro semanas de este período han disminuido. Los riesgos de inflación han vuelto a reducirse (...). Pero si hubiera gente en el sector empresarial, en los mercados financieros, que pensara que este banco central se sentiría cómodo con un objetivo de inflación superior al 2%, supongo que se llevará una decepción: vamos a lograr la estabilidad de precios en Estados Unidos", ha sostenido Warsh en la localidad portuguesa de Sintra junto a los gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra, Canadá y el BCE.

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A pesar de estas declaraciones, el recién elegido 'guardián del dólar' ha defendido su ya anunciada intención de reducir y evitar las orientaciones prospectivas sobre las decisiones del banco central estadounidense.

"Quiero que tengamos un buen debate cuando nos reunamos dentro de cuatro semanas. Hay muchas noticias de última hora sobre varios temas, y cuando entremos en esa sala y cerremos la puerta, tendremos un buen debate. Pero no tengo mucho más que añadir", ha afirmado.

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Sin embargo, ha adelantado que el instituto emisor continuará publicando el conocido 'dot plot' --la opinión de los miembros de la Fed sobre el futuro rumbo de los tipos--, aunque ha indicado que esto ocurrirá solo durante un "breve periodo".

Warsh ha vuelto defender el impacto que la IA tendrá para el mercado estadounidense en términos de crecimiento y productividad, sosteniendo que Estados Unidos será uno de los grandes beneficiados por el auge del sector. En esta misma línea, ha afirmado que no tiene miedo a que pueda afectar negativamente sobre el mercado laboral.

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"Estamos en la primera o segunda etapa de esta revolución. Se trata de un gran cambio de paradigma, tanto para la conducción de nuestras políticas como para nuestras economías. Creo que habrá más empleos y mayor prosperidad", ha declarado.

INICIO DE LA REFORMA DE LA FED Y EXPERTOS EXTERNOS

Tras anunciar la creación de cinco grupos de trabajo para la reforma de la Fed en la pasada reunión de política monetaria, Warsh ha señalado que la próxima semana comenzará a publicar quienes serán los integrantes de estos grupos, en los que ha adelantado que se incluirán personas de otros países.

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"Pronto les informaré quiénes serán los expertos externos. Algunos de ellos ya habían ocupado puestos similares en años anteriores. También habrían sido académicos entre el público, pero nos esforzamos por encontrar a las mentes más brillantes de la profesión económica, profesionales con amplia experiencia, incluyendo personas de otros países", ha destacado el 'guardián del dólar'.

Hace poco más de dos semanas, Warsh presentó su plan de reforma centrado en cinco puntos: comunicación, balance la Fed, fuentes de datos, productividad y empleo y la "estructura" de la inflación.