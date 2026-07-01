Agencias

Venezuela eleva a cerca de 2.300 los fallecidos por los terremotos

Guardar
Google icon
Imagen Y2J4PF2ECFCCPJXCIOXABCM3BA

Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

Asimismo, ha señalado que las familicias damnificadas ascienden a 12.841, después de que se hayan producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Suben a cuatro los fallecidos durante festejos por el triunfo de México en el Mundial

Infobae

Daniel Noboa felicita a Fujimori por triunfo en Perú y habla de "nueva era" en la región

Infobae

Ministro de Exteriores alemán insta a ratificar e implementar el acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Las respuestas de la IA imitando a un participante en un debate político se ven más reales

Infobae

El crudo brent baja 1,87 %, hasta 71,57 dólares, centrado en las conversaciones EEUU-Irán

Infobae