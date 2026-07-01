Ramaphosa: África se posiciona como región clave para el crecimiento de la nube y la IA

Nairobi, 1 jul (EFE).- África ya no quiere limitarse a adoptar "tecnologías desarrolladas en otros lugares", sino que se posiciona como una "región clave" para el crecimiento de la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA), afirmó este miércoles el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al inaugurar la primera Cumbre Google Cloud que se celebra en África.

"Una parte sustancial del valor proyectado del mercado global de la nube se concentra en África, donde la demanda de soluciones en la nube y de IA escalable está creciendo exponencialmente", afirmó Ramaphosa en el Centro de Convenciones de Sandton, en Johannesburgo (norte), donde se espera que Google anuncie nuevas inversiones.

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"Durante demasiado tiempo, África ha tenido que ir a la zaga de las principales economías más industrializadas del mundo en el ámbito digital. Ahora se nos presenta una oportunidad única para tomar las riendas de nuestra propia industrialización y crecimiento", añadió el mandatario, en un encuentro que se celebró bajo el tema "Google Cloud construyendo para África".

Las cumbres Google Cloud son encuentros regionales organizados por esta empresa tecnológica que reúnen a innovadores, responsables políticos y líderes del sector de la computación en la nube y la IA.

"Traer a nuestro territorio estas capacidades de primer nivel de la nube mejorará la seguridad de datos y garantizará que nuestras empresas -desde la mayor institución financiera de esta ciudad hasta la 'start-up' tecnológica (...)- tengan acceso a las mismas herramientas de vanguardia que sus homólogas internacionales", destacó Ramaphosa.

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Para el presidente sudafricano, estos cambios "son una oportunidad estratégica clave para que los países africanos aceleren su evolución tecnológica", porque estas tecnologías "aumentan la productividad".

"Con el apoyo de Google y de nuestros socios inversores (...), imaginamos una Sudáfrica en la que estas tecnologías se implanten rápidamente en todo el sector público, lo que nos permita modernizar la Administración pública, la sanidad, la educación, el transporte, las infraestructuras públicas y la prestación de servicios básicos", señaló.

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Con este objetivo, subrayó Ramaphosa, Sudáfrica está trabajando para crear "un entorno normativo predecible y propicio que fomente la innovación, proteja los derechos y los datos de las empresas y los ciudadanos y garantice que la inteligencia artificial se desarrolla y se implementa de manera responsable".

En este sentido, el presidente instó a las empresas del sector a que trabajen con su Gobierno para desplegar de manera "justa" estas tecnologías y aseveró: "No podemos permitir que la pobreza digital acentúe la brecha entre los que tienen y los que no tienen".

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Otras ediciones regionales de la cumbre Google Cloud se celebran anualmente en ciudades como Londres, Tokio y Sídney y se suman a la conferencia anual en Estados Unidos de la empresa, la Google Cloud Next, que ha tenido lugar en urbes como Las Vegas o San Franciso. EFE