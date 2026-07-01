La presidenta del CICR viaja a Moscú para tratar "cuestiones humanitarias críticas" sobre la guerra

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha llegado este miércoles a Moscú como parte de una visita de dos días para abordar "cuestiones humanitarias críticas" relacionadas con la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según ha confirmado el organismo.

"La visita también es una oportunidad para debatir sobre cuestiones humanitarias que surgen a causa de conflictos armados en todo el mundo", ha señalado el CICR, que ha agregado que está previsto que en las reuniones en Moscú se aborden "asuntos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario", entre ellos "la importancia de proteger a la población civil y a la infraestructura de la que depende", "los derechos de los prisioneros de guerra y de otras personas protegidas" y las labores para determinar el paradero de los desaparecidos.

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En este sentido, el organismo ha recalcado que la visita de Spoljaric a Moscú "forma parte del diálogo humanitario actual que el CICR mantiene con las autoridades rusas", al tiempo que ha explicado que la organización "entabla este tipo de conversaciones con partes en los conflictos armados para dialogar sobre sus obligaciones, en virtud de los Convenios de Ginebra, de limitar el sufrimiento en la guerra".

"Al mantener una presencia operacional y neutral a ambos lados de la línea del frente, el CICR brinda ayuda vital a las poblaciones vulnerables, independientemente de quiénes sean o donde estén", ha dicho, antes de recordar que, además de su labor en ambos países, "la Agencia Central de Búsquedas del CICR en Ginebra recopila, conserva y transmite información indispensable sobre lo ocurrido al personal militar y a las personas civiles desaparecidas o separadas de sus familiares".

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Posteriormente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado el deseo de Moscú de "reforzar" el organismo, "especialmente en materia de independencia e imparcialidad", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "Valoramos que la cúpula del comité ha trabajado de forma consistente para mantener estos principios desde hace décadas", ha dicho durante un encuentro con Spoljaric.

Lavrov ha incidido en que "esta tarea tiene una importancia particular en las circunstancias actuales" y ha criticado que "los colegas occidentales se nieguen a respetar los pilares sobre los que se fundamenta el CICR". "Para decirlo claramente, intentan manipular sus actividades en beneficio de sus intereses políticos y egoístas", ha criticado el jefe de la diplomacia rusa.

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"Estos intentos son particularmente evidentes en el contexto de la crisis en Ucrania, donde los países occidentales intentan por todos los medios encubrir y proteger al régimen de Kiev, que, sin exagerar, comete graves violaciones y crímenes a diario", ha sostenido.

De esta forma, Lavrov ha acusado a Ucrania de perpetrar "graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y crímenes contra la humanidad" en el marco de la guerra, ante el estancamiento del proceso de diálogo para poner fin al conflicto, pese a los esfuerzos de mediación acometidos por la Administración de Donald Trump.

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