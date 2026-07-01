Agencias

Israel anuncia la muerte de un supuesto miembro de Hamás en un ataque contra el sur de Gaza

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El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un comandante del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado en la víspera contra el sur de la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) han señalado en un comunicado conjunto que el hombre, identificado como Adel Yihad Muhamad Atsfur, era "comandante de pelotón del ala militar de la organización terrorista Hamás", en alusión a las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

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Así, han asegurado que Atsfur ha ejercido de "francotirador" y llevado a cabo ataques "con explosivos" contra las fuerzas israelíes desplegadas en el enclave palestino. "Recientemente (...) Atsfur intentó fortalecer las capacidades de la organización terrorista Hamás", han afirmado.

"El terrorista representaba una amenaza para nuestras fuerzas que operan en la Franja de Gaza y fue abatido en un ataque aéreo. Las fuerzas de las FDI del Comando Sur (...) continuarán trabajando para eliminar cualquier amenaza", han apuntado.

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