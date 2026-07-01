Información y apoyo emocional, claves para prevenir el abandono del tratamiento en cáncer de mama

La psicooncóloga sanitaria experta en emociones y salud Marta de la Fuente ha aseverado que la adherencia terapéutica en cáncer de mama es un "proceso dinámico" que "no depende únicamente de la voluntad de la paciente" y, en este sentido, ha considerado "fundamental" entender la importancia que tienen la información y el apoyo médico y del entorno para prevenir el abandono del tratamiento.

La compañía farmacéutica Lilly ha publicado una guía para ayudar a pacientes y familiares a detectar señales de alerta que pueden preceder al abandono del tratamiento, así como pautas a seguir para evitarlo. Según la evidencia científica, hasta un tercio de las pacientes abandona o no cumple correctamente el tratamiento endocrino durante los cinco años posteriores a cirugía, radioterapia o quimioterapia, y la adherencia puede disminuir más de un 25 por ciento entre el primer y quinto año tras el diagnóstico.

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Marta de la Fuente ha detallado que la adherencia terapéutica se puede ver afectada por factores emocionales, físicos y sociales, como los efectos secundarios, el cansancio acumulado, las preocupaciones laborales o familiares, o incluso cómo la persona percibe los beneficios y riesgos del tratamiento.

"¿Notas que estás menos implicada o con menos ganas de seguir con el tratamiento?", "¿Te cuesta más hablar con el equipo médico, minimizas síntomas, ocultas cosas o te da pereza ir a revisiones?", "¿Te viene a menudo el pensamiento: "¿Y si lo dejo?", son algunas de las cuestiones que la guía plantea como señales a las que se debe prestar atención.

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Ante expresiones de este tipo, la psicooncóloga ha subrayado que "lo más importante" es la validación y normalización, de forma que la paciente pueda expresarse sin miedo a ser juzgada. "En lugar de responder con presión o reproches, conviene abrir un espacio de escucha para entender qué hay detrás", ha señalado para destacar que ello facilita poder revisar la información con el equipo sanitario y tomar decisiones de forma acompañada y bien informada.

CONFIANZA CON EL EQUIPO MÉDICO

En esta línea, la oncóloga médica del Hospital Universitario de Navarra y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Susana de la Cruz, ha puesto en valor la importancia de mantener una comunicación cercana y personalizada con el equipo médico.

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De la Cruz ha destacado que la confianza con los profesionales permite a las pacientes plantear las preguntas o inquietudes que les surjan a lo largo del proceso de su enfermedad y de su tratamiento, por lo que ha instado a facilitar herramientas para mejorar la comunicación. Asimismo, ha apuntado que seguir estilos de vida saludable facilita un manejo proactivo de los posibles efectos adversos.

"Es importante que las pacientes sepan que no tienen que atravesar este proceso solas ni sentirse culpables por tener dudas, miedo o cansancio", ha insistido la oncóloga, al tiempo que ha resaltado el papel de la información, ya que la evidencia científica demuestra que "las pacientes mejor informadas son las que mejor cumplen los tratamientos indicados".

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Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Antonia Gimón, ha aludido al rol de la familia, que puede acompañar y apoyar, pero debe hacerlo "con afecto y empatía" para no generar presión ni hacer sentir culpable a la paciente.

A este respecto, ha resaltado el acompañamiento emocional que ofrecen las asociaciones de pacientes. "Permiten compartir experiencias con otras mujeres que han pasado por situaciones similares y contar con profesionales que orienten en momentos difíciles. No sustituimos a la sanidad, pero sí podemos complementar ese apoyo", ha explicado.

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¿QUÉ PUEDES HACER?

La guía, desarrollada por Lilly en colaboración con FECMA y con el aval científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y el Grupo de Investigación Clínica en Cáncer de Mama SOLTI, propone algunas recomendaciones para las pacientes que se encuentren con dificultades para seguir su tratamiento.

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Entre ellas, anima a expresar emociones y darse permiso para sentirlas, pidiendo ayuda si es necesario; esperar un tiempo para tomar decisiones si se encuentran en un momento complicado; plantear dudas al equipo médico; y recordar los motivos y beneficios de seguir el tratamiento, evitando centrarse solo en lo negativo.

Con esta iniciativa, que forma parte del movimiento 'Entre Ellas' y se enmarca en el proyecto CaMBIOAT, Lilly busca reforzar su compromiso por identificar y detectar a tiempo posibles dificultades relacionadas con la adherencia terapéutica para fomentar un abordaje más humano y compartido durante el proceso del tratamiento.

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"En Lilly trabajamos para mejorar la vida de las personas con cáncer no solo a través de la innovación terapéutica, sino también impulsando iniciativas que ayuden a las pacientes a comprender mejor su tratamiento y a mantenerlo en el tiempo", ha apuntado la directora de Asuntos Corporativos de Lilly España, Teresa Millán.