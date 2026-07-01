EEUU anuncia un acuerdo con Irán para reducir las tensiones y avanzar en las negociaciones "sin misiles"

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que ha acordado con las autoridades de Irán reducir las tensiones durante la semana que viene en aras de avanzar en las negociaciones tras el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado "sin que vuelen los misiles".

"Hemos llegado a un acuerdo para mantener la calma durante la próxima semana, de modo que se pueda avanzar en todos los aspectos del memorando de entendimiento en un entorno productivo, sin que vuelen los misiles", han señalado fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press.

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Pese a ello, las mimas fuentes han advertido de que "el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que cada vez que ellos disparen, nosotros dispararemos más y contra objetivos que debiliten aún más su posición en el estrecho (de Ormuz)".

Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay progresos para la "desnuclearización". En declaraciones a la prensa desde la base de Andrews, ha asegurado que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, han mantenido "reuniones muy buenas" en Doha, capital de Qatar, con representantes iraníes.

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Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha insistido este miércoles en que no se ha producido ningún encuentro con Washington, sino que Teherán se ha reunido en la citada localidad con Pakistán y Qatar.

Fruto de esas reuniones, se ha acordado la apertura de un "canal de comunicación inmediata" del grupo de seguimiento para poder documentar incumplimientos del memorando de entendimiento firmado por Trump y por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el pasado 18 de junio.

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