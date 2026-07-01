Diego Guerrero y Muerdo llevarán a Alquézar un viaje entre el flamenco y la música iberoamericana en SoNna Huesca

El Espacio Vicente Baldellou de Alquézar acogerá el próximo domingo, 5 de julio, el recital conjunto de Diego Guerrero y Muerdo, una propuesta que unirá flamenco, canción de autor y música popular iberoamericana en la segunda cita del Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca), organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

El espectáculo, que comenzará a las 20.30 horas, supone el estreno en el Alto Aragón de un proyecto musical que ambos artistas publicarán íntegramente a finales de este año y del que ya han adelantado varios temas como Odiamé, Cara de payaso y Cambalache.

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En una entrevista concedida al festival, Diego Guerrero y Muerdo han explicado que su colaboración nace de la admiración mutua y de una manera compartida de entender la música desde el mestizaje cultural. "Sentimos que llevábamos mucho tiempo conversando sin saberlo", han afirmado al recordar el encuentro que dio origen al proyecto durante la despedida de Juanito Makandé en Sevilla.

UN PUENTE MUSICAL ENTRE DOS ORILLAS

Los dos músicos consideran que el sur de España y Latinoamérica comparten una misma forma de entender la cultura. "El sur, más que una coordenada geográfica, es una forma de estar en el mundo", han señalado, destacando que sus canciones pretenden tender puentes entre dos orillas que, a su juicio, "nunca dejaron de estar conectadas".

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Esa conexión también marcó la grabación del disco, desarrollado entre Madrid, París y La Habana. Sobre su paso por Cuba, ambos destacan la capacidad del pueblo cubano para seguir creando arte pese a las dificultades cotidianas. "Cuba conserva una riqueza humana y cultural extraordinaria. Allí la música muchas veces no es un lujo, sino una necesidad", han explicado.

UN HOMENAJE A LA GRAN MÚSICA POPULAR

El nuevo trabajo recupera clásicos de la música latinoamericana desde una mirada contemporánea inspirada en el sonido de las grandes orquestas y el flamenco.

"Queremos reivindicar esa época en la que la música popular era sofisticada sin dejar de ser popular", han asegurado los artistas, que apuestan por un repertorio en el que conviven el mambo, el son, la rumba, el flamenco y la canción de autor "sin complejos".

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Para Diego Guerrero, el proyecto supone además continuar una trayectoria marcada por la experimentación entre géneros. El músico ha recordado que en 2004 dirigió la primera Flamenco Big Band creada en España junto al percusionista Rubem Dantas, una experiencia que ha definido como "el reto más exigente" de su carrera.

Por su parte, Muerdo ha subrayado la influencia que la música cubana ha ejercido sobre su trayectoria artística, una relación reconocida en 2025 con el Premio Internacional Cubadisco, un galardón que recibió "como un abrazo de una tierra" que considera parte de su educación sentimental.

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PRIMERA ACTUACIÓN CONJUNTA EN EL ALTO ARAGÓN

El concierto del domingo será la primera actuación de este proyecto en el Alto Aragón. Los artistas han acordado afrontar la cita con especial ilusión por el escenario elegido.

"Hemos visto imágenes y parece uno de esos lugares donde la música adquiere otra dimensión", han asegurado sobre el espacio Vicente Baldellou de Alquézar. "Hay escenarios tan hermosos que imponen respeto, pero ese vértigo suele ser una buena señal. Significa que todavía somos capaces de emocionarnos antes de salir a cantar", han concluido.

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