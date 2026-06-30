El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado y anuncia otros cuatro interrogatorios durante el mes de julio

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI, aunque todavía sin fecha. Por su parte, la vicepresidenta Sara Aagesen será interrogada en este foro el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acudirá el martes 14 de julio a la 'comisión Koldo'.

Así lo ha anunciado la portavoz 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha explicado que el martes 7 de julio está citado el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

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Y la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparecerá el lunes 13 de julio en la comisión de investigación sobre la SEPI. El PP ya ha avanzado que le preguntará por las joyas de Zapatero, entre otras cosas.

En cualquier caso, Alicia García ha recordado que Zapatero ya compareció en la 'comisión Koldo' del Senado y ahora tendrá que acudir a la comisión que indaga en la gestión de la SEPI, aunque los 'populares' todavía no han puesto la fecha a este interrogatorio.

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"Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una", ha proclamado Alicia García.

JULIO, MES DE COMPARECENCIAS

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado.

La primera en hacerlo será Sara Aagesen, ya que el PP pone el foco en el rescate a la empresa Tubos Reunidos. "Mientras millones de autónomos no llegan a fin de mes y pagan impuestos, el Gobierno inyectó millones de euros a empresas por el interés personal de Sánchez. Unos rescates plagados de irregularidades, sospechas y opacidad", ha denunciado Alicia García.

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Según la portavoz del PP, Tubos Reunidos "no podía ser rescatada por motivos ecológicos", como defendió Aagesen, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Energía, aunque luego finalmente fue rescatada.

"¿Qué pasó en esas tres semanas?, ¿por qué la vicepresidenta cambió de opinión?, ¿quién la presionó?, ¿cómo la convencieron?", preguntará el PP a Aagesen.

CRISTINA NARBONA Y EL DAO DE LA GUARDIA CIVIL

Asimismo, Alicia García ha garantizado que la 'comisión Koldo' del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el "comando cloacas", por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE.

"Ambos tendrán que dar la cara sobre su relación con el comando cloacas. Porque mientras Sánchez escribía con una mano su carta de enamorado, con la otra lanzaba a Leire Díez a una operación contra quienes querían destapar su corrupción", ha apostillado Alicia García.

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