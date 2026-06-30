Bruselas prepara el presupuesto para la entrada de Montenegro en la UE a partir de 2028

Bruselas, 30 jun (EFE).- La Comisión Europea presentó este martes un paquete financiero para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea que cifra en 3.189 millones de euros el coste de incorporar al país balcánico al bloque durante el período presupuestario 2028-2034.

El documento, propuesto hoy por el Ejecutivo comunitario, establece las disposiciones presupuestarias que se aplicarían a Montenegro desde el primer día de su adhesión y supone un paso formal hacia el cierre del capítulo 33 -disposiciones financieras y presupuestarias- de las negociaciones de acceso.

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Para evitar interrupciones en la gestión de fondos, Montenegro deberá elaborar ya como país candidato un plan de implementación con la misma lógica que se exigirá a los Estados miembros en el próximo presupuesto plurianual, de modo que pueda convertirse automáticamente en su plan nacional el día de la adhesión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó hoy que el paquete es "otro paso concreto hacia el futuro de Montenegro en nuestra Unión", subrayando que "la ampliación tiene éxito cuando es un proyecto europeo compartido, basado en el mérito, el compromiso y la confianza".

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La mayor parte de los fondos, 2.076 millones de euros, se destinarán a cohesión económica, agricultura y seguridad interior, con 155 millones anuales en fondos no asignados y 84,5 millones para gestión de fronteras y seguridad, sin escalonamiento dado que Montenegro pasará a ser frontera exterior de la UE desde el momento de su adhesión.

Los pagos agrícolas se introducirán de forma gradual, partiendo del 40 % del nivel aplicable al resto de los Estados miembros en el primer año y aumentando progresivamente hasta alcanzar la paridad en un plazo de diez años.

Las cifras, expresadas en precios corrientes, parten de la hipótesis de adhesión en enero de 2028 y se ajustarían si la entrada se produce en una fecha posterior.

La comisaria de Ampliación, Marta Kos, aseguró que, con este paquete, la UE cumple con su parte del trato "mientras Montenegro realiza un trabajo importante en su camino hacia la adhesión", garantizando "la continuidad desde el primer día de la membresía".

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La Comisión subrayó que la metodología garantiza que ningún Estado miembro actual verá reducida su asignación como consecuencia de la entrada de Montenegro, financiando parte del coste mediante la transferencia de fondos de preadhesión ya asignados al país.

Las cifras están sujetas a la negociación en curso del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 entre el Consejo y el Parlamento Europeo, por lo que los importes definitivos podrían variar.

El paquete adoptado este martes deberá ser debatido ahora por los Estados miembros en el Consejo, tras lo cual Bruselas presentará una posición negociadora formal sobre el capítulo 33 que se llevará a la mesa bilateral con Podgorica.

Montenegro aspira a cerrar todas las negociaciones antes de finales de 2026, con vistas a una posible adhesión en algún momento tras el inicio del próximo marco presupuestario plurianual, previsto para enero de 2028.

De los 33 capítulos de negociación, 16 están provisionalmente cerrados. EFE