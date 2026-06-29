Siria denuncia una nueva incursión y bombardeo de Israel en el suroeste del país

Damasco/Jerusalén, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Siria denunció este lunes que el Ejército israelí realizó "incursiones" y bombardeó dos localidades del suroeste sirio, provocando el desplazamiento de los habitantes de una aldea, y pidió que la comunidad internacional actúe para poner fin a esas "agresiones" israelíes.

El ministerio de Exteriores sirio condenó "enérgicamente" en un comunicado "los ataques israelíes, que incluyeron incursiones en territorio sirio en las gobernaciones de Quneitra y Deraa, bombardeos de artillería en la zona (...), en una flagrante violación del derecho internacional".

PUBLICIDAD

Advirtió de que "esto constituye una violación de la soberanía e integridad territorial de Siria, así como una nueva infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Separación de 1974".

Según la nota, los hechos ocurrieron el domingo cuando el Ejército israelí "se infiltró en la aldea de Abdeen, en la periferia occidental de Deraa, bombardeando la aldea y sus alrededores con fuego de ametralladoras desde helicópteros y proyectiles de artillería. Causó daños materiales y obligó a algunos residentes a desplazarse a aldeas vecinas".

PUBLICIDAD

La televisión estatal siria Al Ejbariya aseguró que soldados israelíes dispararon "de forma directa" contra un equipo de periodistas de la cadena que intentaban cubrir los hechos en una zona del oeste de Deraa.

Indicó también que las fuerzas israelíes, que se estacionaron durante horas en una meseta en el oeste de Deraa, atacaron con fuego real y morteros la aldea de Abdeen y causaron pánico entre la población, lo que llevó a familias a desplazarse a localidades vecinas, sin informar de víctimas.

PUBLICIDAD

El jefe de Operaciones de la Defensa Civil siria, Ahmed al Hayar, confirmó los hechos y reiteró que "el bombardeo israelí no causó heridos ni daños materiales, pero sí generó pánico y temor entre los habitantes, lo que provocó el desplazamiento limitado (de familias) a pueblos vecinos".

El Ejército israelí afirmó por su parte a EFE que sus fuerzas en el sur de Siria fueron atacadas con disparos.

"En respuesta, los soldados respondieron al fuego y lanzaron proyectiles de mortero en la zona. Además, un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí aterrizó en una zona despoblada para brindar apoyo a los soldados", dijo el Ejército israelí.

Los militares afirmaron que "las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) continuarán operando en la Zona de Seguridad del sur de Siria para eliminar cualquier amenaza contra la población civil israelí y sus soldados".

Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por la ONU en los Altos del Golán sirios tras la caída del Gobierno de Bachar al Asad en diciembre de 2024, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, la ciudad de Quneitra y partes de la ciudad de Deraa, en el sur de Siria.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades sirias, al tiempo que lanzaba ataques en la zona. EFE