Municipio peruano del Callao buscará récord Guinness con la clase de salsa más grande

Lima, 29 jun (EFE).- La municipalidad del Callao, ubicada al noroeste de Lima, buscará un récord Guinness en la categoría de 'Clase de Salsa Más Grande del Mundo' con la participación de más de 1.830 personas el próximo 4 de julio en la céntrica plaza Grau de esta provincia portuaria, según anunció este lunes la organización.

Más de 1.830 participantes deberán ejecutar una misma coreografía de manera simultánea para superar la única referencia internacional existente y alcanzar un hito sin precedentes para el Perú, indicó la municipalidad provincial del Callao, un tradicional destino para los amantes de la música salsa en el país y cuna de varias orquestas peruanas de este ritmo.

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"El Callao no solo va a intentarlo: el Callao va a lograrlo. Alcanzar el Récord Guinness será un logro no solo para nuestra ciudad, sino para todo el Perú. Debemos sentirnos orgullosos de llevar el swing en nuestras venas y demostrar que somos los mejores bailarines de salsa del mundo", declaró el alcalde provincial del Callao, César Pérez.

La iniciativa busca proyectar al mundo la tradición salsera del primer puerto de Perú, fortaleciendo su posicionamiento como la 'Capital de la Salsa del Pacífico' y destacando el papel que la música y el baile tienen en la identidad cultural chalaca, apuntó la organización.

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En el anuncio oficial participaron reconocidos exponentes de la salsa peruana, como Jeinson Manuel; Paula Arias, líder de la orquesta Son Tentación, Jhonny Peña, director y fundador de la Orquesta Zaperoko, Susel Gómez 'La China' y Yamandú, representante de K'llao Salsa.

El burgomaestre invitó a "vecinos, familias, academias de danza y público en general a ser parte de este acontecimiento, que podría inscribir al Callao y al Perú en el libro de los récords mundiales".

La municipalidad precisó que la participación está abierta a personas de todas las edades y que no es necesario contar con experiencia profesional en baile, sólo basta con tener conocimientos básicos de salsa y disposición para sumarse a la celebración colectiva. EFE

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