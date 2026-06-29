Mercosur inicia su 68 reunión del Consejo del Mercado Común con foco en su expasión a Asia

Luque (Paraguay), 29 jun (EFE).- El Mercosur inició este lunes en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, su 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), en un encuentro previo a la Cumbre de Presidentes de mañana y en el que se acordarán la decisiones que emanarán de esta cumbre semestral.

En el encuentro participan los ministros de Exteriores de los miembros plenos del ente de integración regional -Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay-, así como los cancilleres de los Estados asociados Colombia, Chile y Panamá.

"Bienvenidos a todos, espero que podamos tener una jornada muy productiva", dijo en el comienzo de la reunión, que se celebra a puerta cerrada, el ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

Esta encuentro suele considerarse como el comienzo de la Cumbre del Mercosur, si bien los equipos técnicos de los países miembros y asociados ya mantuvieron una serie de reuniones preparativas el sábado y el domingo.

Paraguay, anfitrión de la cumbre y que lideró el órgano durante los últimos seis meses, entregará la Presidencia rotativa a Uruguay.

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, dijo a EFE la semana pasada que durante el ejercicio de la Presidencia del Mercosur su país proyecta iniciar la profundización del acuerdo existente con India y lanzar negociaciones formales con Japón y Vietnam, en el marco del plan expansionista del bloque hacia los mercados asiáticos.

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Por otro lado, se espera que los países discutan durante las reuniones del CMC el espinoso tema del reparto de cuotas de exportación a la Unión Europea, bloque con el que el Mercosur firmó en enero pasado un histórico pacto de libre comercio que abrió un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Al respecto, Paraguay ha dicho que buscará asegurarse cupos de 25 % en todas las áreas, incluso en las que no tiene mayor poder de producción como el de carne de pollo.

El viceministro de Comercio y Servicios del Paraguay, Alberto Sborovsky, dijo en conversación que esta postura persigue evitar que entre los socios del Mercosur impere "la ley de la selva", donde "el primero llegado es el primero servido". EFE

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