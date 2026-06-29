Más de un tercio de las escuelas del Distrito Capital han resultado dañadas por los terremotos de Venezuela

Al menos 432 escuelas del Distrito Capital, más de un tercio del total, han resultado dañadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según las estimaciones preliminares del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Sin embargo, se espera que esta cifra aumente a medida que continúan las evaluaciones de daños por las más de 430 réplicas registradas hasta la fecha, que alerta de las "graves" consecuencias pra la infancia de esta emergencia.

UNICEF estima que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria. La infancia es uno de los colectivos más vulnerables en una emergencia de esta magnitud. En los próximos días, miles de niños y niñas afrontarán un mayor riesgo de sufrir lesiones, separación familiar, desplazamiento y graves consecuencias para su bienestar emocional, además de la interrupción de servicios esenciales como la atención sanitaria, el acceso al agua potable, la educación y la protección, alerta la organización.

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"La situación de los niños y sus familias es crítica. Desde UNICEF estamos desde el primer momento en terreno, brindándoles toda la ayuda posible. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y nuestro compromiso para seguir trabajando de la mano con la sociedad civil, con el gobierno y con la ciudadanía en favor de la infancia", ha explicado el representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez.

Ya ha llegado a Venezuela el primer vuelo humanitario de UNICEF, procedente del almacén regional de la organización en Panamá, con 20 toneladas de suministros médicos, artículos de agua y saneamiento y tiendas de campaña. Y en los próximos días está previsto el envío de nuevos cargamentos para reforzar la ayuda a las comunidades afectadas.

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Según las autoridades venezolanas, hasta el 28 de junio se habían registrado 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridas, mientras que miles de personas continúan desaparecidas.