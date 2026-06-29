Los turistas gastan en Brasil 4.213 millones de euros hasta mayo, un 11% más y récord histórico

El gasto que realizaron los turistas internacionales en Brasil hasta mayo de este año ha superado los 25.000 millones de reales (4.213 millones de euros), lo que supone un récord para el periodo comprendido entre enero y mayo y un incremento interanual del 11% desde los 22.600 millones reales (3.808 millones de euros) previos.

Según se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Turismo de Brasil, los visitantes foráneos inyectaron en la economía 4.080 millones de reales (687,5 millones de euros) solo en mayo, un 19% más.

El crecimiento de los ingresos va en sintonía con la mayor afluencia de turistas, que en mayo registró su cifra más alta para dicho mes con 486.262 personas. Este número subió un 5,4% desde los 461.341 visitantes de hace doce meses. En el acumulado hasta mayo se rozaron los cinco millones.

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El informe ha destacado que los turistas chinos se dispararon en mayo un 75% en comparativa interanual, hasta los 15.380, y otro 43% en el acumulado, con 55.260 llegadas.

"El aumento registrado en mayo y en lo que va de año demuestra que el turismo está más animado que nunca. Esto se traduce en más hoteles llenos, más restaurantes concurridos y una mayor facturación del comercio y de los servicios", ha afirmado el ministro de Turismo brasileño, Gustavo Feliciano.

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"El turismo está generando empleo e ingresos, y se está convirtiendo en uno de los principales sectores que impulsan la economía brasileña", ha añadido.