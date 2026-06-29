La UE pide protección de civiles y "desescalada inmediata" tras los bombardeos de Pakistán en Afganistán

La Unión Europea ha reclamado este lunes la plena protección de los civiles tras los ataques aéreos lanzados por Pakistán contra las provincias afganas de Kunar, Paktya y Paktika, que han causado la muerto de al menos 35 civiles, y ha llamado a una "desescalada inmediata" y a la "contención".

"La UE pide la plena protección de los civiles tras los ataques aéreos en Kunar, Paktya y Paktika que han causado víctimas civiles. El Derecho Internacional humanitario debe respetarse en todo momento", ha señalado el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, en un mensaje en redes sociales.

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Las declaración de la Unión Europea tiene lugar después de que las autoridades afganas hayan cifrado en más de 35 los muertos a causa de la última oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Pakistán contra el este del país, después de que Islamabad asegurara haber matado a 25 "terroristas" en sus ataques, en un nuevo capítulo de las tensiones bilaterales de los últimos meses.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha confirmado la muerte de al menos 28 civiles en los bombardeos en las tres provincias del oeste de Afganistán, mientras que 49 personas han resultado heridas. "Estas cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que los hospitales sigan atendiendo a los heridos", ha indicado la misión en un comunicado, tras señalar que Pakistán confirmó que sus fuerzas de seguridad habían llevado a cabo ataques en las provincias citadas.

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Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, ha confirmado el lanzamiento de "ataques de precisión" contra el país vecino en respuesta a los "múltiples incidentes terroristas" en Pakistán que se han saldado con la muerte de 25 sospechosos y la destrucción de "una gran cantidad de armas y municiones".