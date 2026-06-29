El euro se cambia alrededor de los 1,14 dólares ante la incertidumbre geopolítica

Fráncfort (Alemania), 29 jun (EFE).- El euro se mantuvo y se cambió este lunes alrededor de los 1,14 dólares, ante la incertidumbre política y a la espera de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en Sintra (Portugal).

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1420 dólares, frente a los 1,1415 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1406 dólares.

Los mercados confían en que EE.UU. e Irán continúen con sus negociaciones de paz tras varios ataques mutuos y ante las discrepancias sobre el control exclusivo del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Las tensiones en Oriente Medio crean presiones inflacionistas y por ello los mercados prevén que la Reserva Federal estadounidense (Fed) subirá sus tipos de interés este año.

Los mercados prestarán atención al discurso de Lagarde en el foro de banca central de Sintra para poder prever qué va a hacer el BCE con los tipos. En el foro participa el miércoles el presidente de la Fed, Kevin Warsh.

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El gobernador del banco central de Letonia (Latvijas Banka), Martins Kazaks, dijo que ha disminuido mucho la posibilidad de que se produzcan escenarios negativos en la eurozona tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, por lo que no es necesario volver a subir los tipos rápidamente.

Algunos analistas prevén que el BCE volverá a incrementar el precio del dinero en septiembre.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EE.UU. (entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1381 y 1,1420 dólares. EFE