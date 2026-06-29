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Corea del Norte describe las maniobras militares de EEUU y Japón como un "ensayo para la guerra"

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Las autoridades norcoreanas han criticado duramente este lunes las maniobras militares realizadas recientemente por Estados Unidos y Japón en la región y han descrito estos ejercicios como parte de un "ensayo para la guerra" que busca "fortalecer sus capacidades de invasión".

En un artículo publicado por la agencia de noticias estatal de Corea del Norte KCNA, las autoridades han lamentado la participación japonesa en este tipo de maniobras y han acusado al país de "agravar la situación de seguridad en la región al incrementar sus lazos militares con Estados Unidos".

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Así, han tildado las acciones de Tokio de "temerarias" y se ha referido al país como un "perdedor". "Japón trata de convertirse en un gigante militar y cada vez oculta menos estos objetivos", recoge el texto, que lamenta la realización de ensayos balísticos de largo alcance, cuyo objetivo es "atacar países vecinos".

En este sentido, Pyongyang ha acusado a las autoridades niponas de hacer uso de la "actual situación geopolítica global, confusa, para justificar su transformación en una nación beligerante". "Esto puede acarrear un final trágico", ha expresado.

"Buscan convertirse en el líder de Asia antes o después al aprovecharse de la situación actual y la idea de contener a los enemigos y rivales en la región para cumplir con su ambición hegemónica", ha apuntado.

Las maniobras, bajo el nombre de 'Dragón Resuelto', comenzaron el pasado 20 de junio cerca de las islas de Okinawa y Kyushu, situadas al suroeste de Japón, y está previsto que se alarguen hasta este martes.

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