Arabia Saudí y Qatar condenan la incursión y los bombardeos de Israel en Siria

Las autoridades de Arabia Saudí y Qatar han lanzado este lunes sendas condenas de las incursiones de Israel en las gobernaciones de Quneitra y Dará, en el sudoeste de Siria, así como del bombardeo de la zona con artillería.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí ha expresado su "condena y rechazo" a las "continuas y flagrantes violaciones" cometidas por Israel en la región, la más reciente este domingo con incursiones en territorio sirio.

"El Reino expresa su rechazo total a la intimidación de civiles inocentes por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y a sus violaciones del derecho internacional y de las normas vigentes", ha indicado recalcando la importancia de detener "las violaciones israelíes de la soberanía siria y de adherirse al Acuerdo de Desconexión de 1974" de tal forma que se preserve "la seguridad y la estabilidad de la región". Riad aprovecha en este mensaje para reafirmar su apoyo a "la soberanía de Siria y a la unidad de su territorio".

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En la misma línea, Qatar, a través de su Ministerio de Exteriores, ha señalado su "condena" de la incursión de las fuerzas israelíes en las regiones de Siria. "El Estado considera que esta agresión constituye una violación flagrante de la soberanía de Siria y una infracción manifiesta del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario", ha indicado.

"La continuación de estos graves ataques israelíes agravaría las tensiones en la región y socavaría los esfuerzos por promover la seguridad y la estabilidad"; ha dicho el Ministerio de Exteriores qatarí que ha instado a la comunidad internacional a que "asuma sus responsabilidades para disuadir a Israel, obligarle a cumplir el derecho internacional y hacerle rendir cuentas por sus repetidos crímenes y ataques".

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ATAQUES CONTRA SIRIA

Este domingo, las autoridades sirias han condenado ataques israelíes, incluidas "incursiones", en las gobernaciones de Quneitra y Dará, en el sudoeste del país, incluyendo el "bombardeo de la zona con artillería" en una ofensiva llevada a cabo con helicópteros militares.

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"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena enérgicamente los ataques israelíes, incluidas las incursiones en territorio sirio en las gobernaciones de Quneitra y Dará, y el bombardeo de la zona con artillería, que ha aterrorizado a la población civil", ha declarado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.