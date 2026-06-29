Al menos 17 muertos en una emboscada a un convoy humanitario de una ONG en Sudán del Sur

Yuba, 29 jun (EFE).- Al menos 17 personas murieron este lunes, entre ellas cinco trabajadores humanitarios, en una emboscada perpetrada por atacantes armados contra un convoy de la Fundación John Dau en el estado oriental sursudanés de Jonglei, informaron las autoridades locales y la propia organización.

La Fundación John Dau informó en un comunicado que cinco de sus trabajadores fallecieron, mientras que dos miembros del personal y el conductor del vehículo resultaron gravemente heridos y varios civiles que viajaban por la zona se encontraban entre las víctimas.

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"Este acto de violencia premeditada ha resultado en la trágica pérdida de cinco empleados", afirmó la organización, que aseveró que "este incidente representa el capítulo más doloroso y sombrío de la historia" de esta ONG, que ha sufrido numerosos ataques en los últimos años.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 14.00 hora local del lunes en la carretera entre Pajut y Payuel, en el condado de Duk, cuando personal de la ONG regresaba de una operación de distribución general de ayuda con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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El comisionado del condado de Duk, John Chatim Ruel, declaró por separado que la emboscada se cobró la vida de 17 personas inocentes y dejó varios heridos, y atribuyó el ataque a jóvenes del grupo étnico murle de la región administrativa de Gran Pibor, también en el este de Sudán del Sur.

Chatim instó a las autoridades de la región administrativa de Gran Pibor a prevenir nuevos ataques, respetar los límites administrativos y trabajar para preservar la paz, advirtiendo que la violencia continua amenaza a la población civil y la estabilidad regional.

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Fundada por John Dau, un humanitario sursudanés-estadounidense y uno de los "Niños Perdidos de Sudán" reconocidos internacionalmente (un grupo de 20.000 menores nuer y dinka que fueron desplazados durante la segunda guerra civil sudanesa entre 1983 y 2005), la Fundación proporciona atención médica, nutrición, agua potable y asistencia humanitaria a comunidades vulnerables en todo Sudán del Sur.

Tras el ataque, la ONG reafirmó su compromiso de continuar con las operaciones humanitarias, mientras que las autoridades locales exigieron que los responsables sean llevados ante la justicia y que se brinde mayor protección a los trabajadores humanitarios que operan en Sudán del Sur. EFE

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